Debate para la alcaldía de Lima: así serán los cruces y orden de participación de los candidatos. | Foto: difusión

Debate para la alcaldía de Lima: así serán los cruces y orden de participación de los candidatos. | Foto: difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el orden de intervención de las agrupaciones políticas que participarán en las jornadas del debate electoral por Lima Metropolitana, programadas para los días 21 y 22 de septiembre en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, dividiendo a los 26 partidos participantes en dos bloques de 13 agrupaciones por fecha.

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Primer grupo: lunes 21 de septiembre

Para la jornada de apertura, se estableció la participación del primer bloque integrado por las siguientes agrupaciones y sus respectivos representantes:

Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli

Ricardo Belmont Cassinelli Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

Yehude Simon Munaro Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés

Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap): Segundo Valdez Zavala

Segundo Valdez Zavala Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca

Carlos Bruce Montes de Oca Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuellar

Oswaldo Hernán Vargas Cuellar Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino

Luis Alberto Huette Tolentino Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero

Samir Frank Quispe Caballero Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro

Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez

Sandro Caller Gutiérrez Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué

Susel Ana María Paredes Piqué Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Flor de María Hurtado Valdez Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera

Segundo grupo: martes 22 de septiembre

En la segunda fecha, le corresponderá el turno a las 13 agrupaciones restantes:

Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra

Carlos Gallardo Neyra Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Edgardo Renán De Pomar Vizcarra Avanza País - Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague

Francis Allison Oyague Renovación Popular: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía)

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía) Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza

Juan Carlos Alvarado Mestanza Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza

Rubén Daniel Bonilla Espinoza Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega

Carlos Alberto Tejada Noriega Partido Político Nacional Perú Libre: Yuri César Castro Romero (primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía)

Yuri César Castro Romero (primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía) Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

Santiago Rosendo Abarca León Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo

Mónica Yadira Yaya Luyo Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo

Luis Miguel Llanos Carrillo Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay

Elizabeth María del Rosario León Chinchay Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype

Intervenciones y cruces por fecha

La conformación de los grupos reúne a postulantes con distintos niveles de experiencia política. En la primera jornada participarán Daniel Urresti (Podemos Perú), Ricardo Belmont (Obras), Carlos Bruce (Somos Perú) y Susel Paredes (Ahora Nación), candidatos que han ejercido cargos ejecutivos o de fiscalización en el Estado.

Por su parte, la segunda fecha concentrará la atención en el cruce entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) —quien asiste en condición de primer regidor— y los representantes de agrupaciones como el PPC, Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre. La presencia del líder de Renovación Popular será uno de los puntos centrales de la jornada, ya que compite junto a partidos que criticaron la forma en que se presentó a la elección.

Ejes temáticos de las exposiciones

Las intervenciones de los candidatos se estructurarán en torno a cuatro dimensiones establecidas por el organismo electoral. En el aspecto social, las propuestas se enfocarán en la reducción de la pobreza, la infraestructura educativa, la cobertura de agua potable, el alumbrado público, la promoción cultural y los planes de seguridad ciudadana. Asimismo, el bloque económico abordará de forma central las políticas de ordenamiento y regulación del comercio ambulatorio.

Por otro lado, la dimensión territorial y ambiental abarcará la gestión del riesgo de desastres, el recojo de residuos sólidos, el desarrollo urbano y la infraestructura vial de la capital. Finalmente, el eje institucional concentrará la discusión en las estrategias anticorrupción, el destrabe de obras públicas paralizadas y la optimización en la ejecución del presupuesto municipal.

Dinámica del debate

El esquema del debate abarcará cuatro bloques. En el primero, los postulantes realizarán su presentación inicial con un minuto y medio para detallar su propuesta general.

El segundo bloque estará destinado a la interacción entre los participantes, quienes dispondrán de tres minutos para intercambiar sus iniciativas de gobierno municipal.

En la tercera etapa, los candidatos responderán a dos preguntas seleccionadas entre cerca de 5.000 interrogantes recogidas por el JNE a nivel nacional, para concluir en el cuarto bloque que consta de un mensaje de cierre de un minuto y medio.

El caso de Rafael López Aliaga

Renovación Popular quedó asignado para la segunda jornada del debate municipal. Sin embargo, su participación genera diversos cuestionamientos por parte de otras agrupaciones políticas, que han denunciado el caso como una reelección encubierta.

El origen de la polémica radica en el pasado 4 de septiembre, cuando el Pleno del JNE ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima, tras desestimar una tacha ciudadana. No obstante, el organismo evitó pronunciarse sobre si la renuncia previa del candidato a la alcaldía, Luis Rubio, constituía una estrategia para asumir el sillón municipal en caso de victoria.

“Es el pleno que finalmente va a determinar la decisión final y última, que puede ser por unanimidad o por mayoría. (…) No queremos adelantar opinión, pero cabe señalar que, como en todo lo que es la administración de justicia, existen distintas interpretaciones”, indicó Roberto Burneo, presidente del JNE.

Esta postura refleja divisiones internas dentro del organismo electoral. Frente a un caso similar en Áncash, el magistrado Gunther Gonzales Barrón se opuso a la postulación de un actual alcalde que competía como primer regidor. Aunque se quedó en minoría, Gonzales sostuvo en su voto que “la Constitución no protege la trapacería”. A esto se suma que 14 partidos solicitaron aclarar si un regidor puede asumir la alcaldía vía sucesión, pero hasta el momento la institución aún no se pronuncia sobre ello.

Pese a la controversia, Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, confirmó que 13 de 23 partidos acordaron permitir la asistencia del candidato a alcalde o del primer regidor habilitado. "Las organizaciones han acordado que invitemos al candidato o al regidor habilitado este 21 y 22 de septiembre", indicó vía Canal N.

Con este acuerdo, López Aliaga queda facultado para participar en la segunda fecha del debate. De este modo, Renovación Popular y Perú Libre serán las únicas agrupaciones que se presenten sin un candidato directo a la alcaldía.