Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Sociedad

Paro regional de 72 horas: protestan contra el alza de combustible, cortes de luz y minería ilegal en Iquitos

Gremios exigen respuestas del Gobierno pese a los acuerdos para ampliar subsidio a mototaxistas y transporte multimodal. La paralización también reclama por los cortes de electricidad y la minería ilegal.

Gremios acataron un paro regional de 72 horas desde este miércoles 16 de setiembre
Gremios acataron un paro regional de 72 horas desde este miércoles 16 de setiembre | ComposiciónDifusión
google iconLa República en Google

Iquitos acata desde las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales de Loreto, pese a las medidas anunciadas en agosto por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para contener el impacto del incremento de los combustibles. La protesta exige respuestas frente al encarecimiento del diésel, los constantes cortes del servicio eléctrico y el avance de la minería ilegal en la Amazonía.

Los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto aseguran que la paralización tiene un acatamiento cercano al 90% en la región y que también se desarrolla en localidades como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena. En Iquitos, los manifestantes se concentraron inicialmente en el local central de la CGTP y luego se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

El secretario de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, sostuvo que la medida continuará y reclamó la presencia de una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo. El dirigente evitó responder a las declaraciones del senador Juan Carlos del Águila y señaló que el objetivo de la protesta es que el Gobierno conozca directamente los problemas que enfrenta Loreto y adopte medidas concretas.

Durante la jornada se instalaron piquetes en sectores como la avenida La Participación, Las Colinas, el cruce de la carretera Iquitos-Nauta con la avenida Participación y zonas de Punchana y Belén. Los organizadores también anunciaron la instalación de ollas comunes para atender a los participantes durante los tres días de protesta.

La paralización ha generado restricciones en algunas actividades. Los dirigentes informaron que determinados centros de abastos atenderían solo durante algunas horas, mientras que algunos grifos suspenderían temporalmente la venta de combustible. Asimismo, algunas instituciones educativas no abrirían sus puertas como medida preventiva.

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acudieron al local de la CGTP para dialogar con los dirigentes y exhortaron a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y respetando el orden público.

Puedes ver

Arequipa: trabajador del INPE fue detenido al intentar ingresar S/ 20.000 y 50 chips al penal de Socabaya

lr.pe

Gobierno anunció subsidios, pero el paro continúa

La protesta se produce menos de un mes después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciara acuerdos alcanzados en una mesa técnica con autoridades y gremios de transporte de Loreto para enfrentar el incremento de los combustibles.

A través de la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, el Ejecutivo informó que los mototaxistas y el transporte multimodal serían incorporados al subsidio directo focalizado establecido para mitigar el impacto del alza de precios. Para ello, se anunció un Decreto de Urgencia que debía agilizar el empadronamiento de los beneficiarios a más tardar el 18 de septiembre.

El MINEM también señaló que había fortalecido mecanismos para promover la libre competencia en el mercado de combustibles de Loreto. La mesa técnica contó con la participación del gobernador regional René Chávez, autoridades nacionales y locales, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y organizaciones sociales.

Sin embargo, los anuncios no han cesado las protestas. Los gremios mantienen entre sus principales pedidos que los trabajadores que dependen de las mototaxis y del transporte fluvial sean incluidos efectivamente en las medidas de apoyo, debido al peso que tienen estas actividades en la movilidad de Iquitos.

Puedes ver

Fiscalía inicia investigación contra escultor Luis Sifuentes por presunta trata y explotación sexual

lr.pe

Una crisis que no empezó este año

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el problema del combustible en Iquitos no puede entenderse únicamente como consecuencia del actual incremento internacional del precio del petróleo. En entrevista con La República, sostuvo que el país arrastra desde hace décadas una creciente dependencia del petróleo extranjero.

Herrera Descalzi explicó que el Perú pasó de ser exportador a importador neto de petróleo y que la brecha entre consumo y producción se ha ampliado con los años. Según sus estimaciones, el país consume entre 260.000 y 300.000 barriles diarios, mientras que produce alrededor de 40.000 barriles por día.

"Somos absolutamente dependientes del precio del petróleo extranjero", señaló el exministro, quien consideró que el Gobierno peruano tiene un margen limitado para controlar directamente las cotizaciones internacionales. A su juicio, las alternativas internas terminan concentrándose en mecanismos como los subsidios, pero estos no pueden mantenerse de manera permanente para toda la población.

El exministro también atribuyó el actual escenario a decisiones y problemas acumulados durante décadas en la política energética peruana. Recordó que el país dejó de invertir de manera suficiente en exploración petrolera y que los intentos de atraer capital privado no permitieron revertir la caída de la producción nacional.

Herrera Descalzi sostuvo que los problemas energéticos requieren planificación de largo plazo y cuestionó que durante años el sector haya funcionado sin una estrategia sostenida. "Los problemas de energía uno los puede anticipar con bastante tiempo y los tiene que resolver también con bastante tiempo de antelación", afirmó.

A ello se suma el contexto internacional. El exministro explicó que los ataques contra infraestructura de refinación rusa han afectado la capacidad de procesamiento de ese país y presionado el mercado internacional de combustibles. Según su apreciación, este escenario podría prolongarse durante varios meses y mantener la incertidumbre sobre los precios.

Puedes ver

Tercer Juzgado ordena liberar a director y docente investigados por muerte de escolar tras caída de pared en colegio de Iquitos

lr.pe

Iquitos, doblemente expuesto

La situación de Loreto tiene además una particularidad: Iquitos se encuentra aislada del sistema vial nacional y depende especialmente del transporte fluvial y de las mototaxis para su movilidad cotidiana. Por ello, Herrera Descalzi consideró que cualquier política de apoyo al combustible debe tomar en cuenta las características específicas de la región.

"Eso, digamos, podría ser atendido", respondió al ser consultado sobre la incorporación de mototaxistas y transportistas fluviales a los subsidios. No obstante, planteó que el apoyo debería contar con mecanismos de focalización para evitar que los recursos se conviertan en un subsidio abierto y permanente.

El exministro también consideró necesario que el Ejecutivo explique a la población por qué el país enfrenta esta situación y cuáles son los límites de las medidas de emergencia. En su opinión, la comunicación gubernamental debería explicar que una eventual subvención tiene un alcance y una duración determinados y que no puede extenderse indefinidamente.

Pero Herrera Descalzi planteó ir más allá de las medidas coyunturales. Señaló que Iquitos podría avanzar hacia un modelo de transporte eléctrico, aprovechando las condiciones geográficas de la ciudad y su potencial para desarrollar generación solar y eólica.

"Por lo menos en la ciudad se puede hacer", sostuvo al referirse a la posibilidad de impulsar progresivamente el transporte eléctrico. A su criterio, una estrategia de este tipo permitiría reducir la dependencia de los combustibles en una ciudad que, por su aislamiento, enfrenta de manera particularmente directa las variaciones de los precios internacionales.

Cortes de luz y una interconexión que nunca llegó

El problema energético de Loreto no se limita al combustible. Los manifestantes también reclaman por los constantes cortes del servicio eléctrico, atribuidos por los gremios a problemas en el sistema administrado por Electro Oriente.

Herrera Descalzi recordó que la posibilidad de integrar a Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se planteó hace años. El proyecto contemplaba una línea de transmisión desde San Martín hacia Loreto, pero finalmente no llegó a concretarse.

El exministro señaló que inicialmente se consideró que continuar utilizando generación basada en combustibles podía resultar económicamente más conveniente que construir la línea de transmisión. Sin embargo, sostuvo que los problemas actuales muestran las consecuencias de mantener la dependencia de combustibles para garantizar el suministro eléctrico de una ciudad aislada.

Para Herrera Descalzi, tanto el abastecimiento de combustible como la generación eléctrica requieren soluciones estructurales y no únicamente respuestas frente a cada nueva crisis.

Minería ilegal: otro frente abierto

El paro también incorpora entre sus demandas el combate contra la minería ilegal. La actividad continúa generando preocupación por sus efectos ambientales y por la capacidad económica que ha adquirido en distintas zonas de la Amazonía.

Herrera Descalzi consideró que enfrentar esta actividad resulta particularmente complejo debido a la geografía de la selva y a la capacidad de las organizaciones ilegales para desplazarse cuando se realizan operativos. Según explicó, las intervenciones estatales pueden perder efectividad si no existe una presencia permanente en las zonas afectadas.

Como alternativa, planteó explorar mecanismos tecnológicos que permitan una extracción legal y ambientalmente controlada del oro, acompañada de la restauración de las áreas afectadas. A su juicio, una estrategia de ese tipo podría contribuir a reducir el espacio económico de la minería ilegal y, al mismo tiempo, generar una presencia permanente del Estado.

Mientras tanto, en Iquitos las organizaciones gremiales mantienen la paralización durante 72 horas y esperan que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel para atender sus demandas. La continuidad de la protesta evidencia que los anuncios realizados en agosto todavía no han logrado resolver el malestar en Loreto, donde el incremento del combustible se suma a problemas energéticos y sociales acumulados durante años.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro regional de 72 horas: protestan contra el alza de combustible, cortes de luz y minería ilegal en Iquitos

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Más de 4 millones de personas han perdido el SNAP en EE.UU.: Esta es la cifra insólita de latinos que no recibirán este beneficio

Sociedad

Trabajó en un proyecto de la NASA y colaboró con la agencia aeroespacial de Japón: la historia de la peruana que estará en el TEDxLima 2026

Capturan a agente de seguridad minera y dueño de camioneta usada en cuádruple crimen en Trujillo

Embarcación se hunde y otra queda atrapada en la ribera del río Ucayali durante viaje a Pucallpa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Senado aprueba su primer viaje como presidenta

Papa León XIV recolectó firmas en Trujillo para crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación