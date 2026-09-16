Iquitos acata desde las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales de Loreto, pese a las medidas anunciadas en agosto por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para contener el impacto del incremento de los combustibles. La protesta exige respuestas frente al encarecimiento del diésel, los constantes cortes del servicio eléctrico y el avance de la minería ilegal en la Amazonía.

Los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto aseguran que la paralización tiene un acatamiento cercano al 90% en la región y que también se desarrolla en localidades como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena. En Iquitos, los manifestantes se concentraron inicialmente en el local central de la CGTP y luego se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad.

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El secretario de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, sostuvo que la medida continuará y reclamó la presencia de una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo. El dirigente evitó responder a las declaraciones del senador Juan Carlos del Águila y señaló que el objetivo de la protesta es que el Gobierno conozca directamente los problemas que enfrenta Loreto y adopte medidas concretas.

Durante la jornada se instalaron piquetes en sectores como la avenida La Participación, Las Colinas, el cruce de la carretera Iquitos-Nauta con la avenida Participación y zonas de Punchana y Belén. Los organizadores también anunciaron la instalación de ollas comunes para atender a los participantes durante los tres días de protesta.

La paralización ha generado restricciones en algunas actividades. Los dirigentes informaron que determinados centros de abastos atenderían solo durante algunas horas, mientras que algunos grifos suspenderían temporalmente la venta de combustible. Asimismo, algunas instituciones educativas no abrirían sus puertas como medida preventiva.

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acudieron al local de la CGTP para dialogar con los dirigentes y exhortaron a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y respetando el orden público.

Gobierno anunció subsidios, pero el paro continúa

La protesta se produce menos de un mes después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciara acuerdos alcanzados en una mesa técnica con autoridades y gremios de transporte de Loreto para enfrentar el incremento de los combustibles.

A través de la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, el Ejecutivo informó que los mototaxistas y el transporte multimodal serían incorporados al subsidio directo focalizado establecido para mitigar el impacto del alza de precios. Para ello, se anunció un Decreto de Urgencia que debía agilizar el empadronamiento de los beneficiarios a más tardar el 18 de septiembre.

El MINEM también señaló que había fortalecido mecanismos para promover la libre competencia en el mercado de combustibles de Loreto. La mesa técnica contó con la participación del gobernador regional René Chávez, autoridades nacionales y locales, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y organizaciones sociales.

Sin embargo, los anuncios no han cesado las protestas. Los gremios mantienen entre sus principales pedidos que los trabajadores que dependen de las mototaxis y del transporte fluvial sean incluidos efectivamente en las medidas de apoyo, debido al peso que tienen estas actividades en la movilidad de Iquitos.

Una crisis que no empezó este año

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el problema del combustible en Iquitos no puede entenderse únicamente como consecuencia del actual incremento internacional del precio del petróleo. En entrevista con La República, sostuvo que el país arrastra desde hace décadas una creciente dependencia del petróleo extranjero.

Herrera Descalzi explicó que el Perú pasó de ser exportador a importador neto de petróleo y que la brecha entre consumo y producción se ha ampliado con los años. Según sus estimaciones, el país consume entre 260.000 y 300.000 barriles diarios, mientras que produce alrededor de 40.000 barriles por día.

"Somos absolutamente dependientes del precio del petróleo extranjero", señaló el exministro, quien consideró que el Gobierno peruano tiene un margen limitado para controlar directamente las cotizaciones internacionales. A su juicio, las alternativas internas terminan concentrándose en mecanismos como los subsidios, pero estos no pueden mantenerse de manera permanente para toda la población.

El exministro también atribuyó el actual escenario a decisiones y problemas acumulados durante décadas en la política energética peruana. Recordó que el país dejó de invertir de manera suficiente en exploración petrolera y que los intentos de atraer capital privado no permitieron revertir la caída de la producción nacional.

Herrera Descalzi sostuvo que los problemas energéticos requieren planificación de largo plazo y cuestionó que durante años el sector haya funcionado sin una estrategia sostenida. "Los problemas de energía uno los puede anticipar con bastante tiempo y los tiene que resolver también con bastante tiempo de antelación", afirmó.

A ello se suma el contexto internacional. El exministro explicó que los ataques contra infraestructura de refinación rusa han afectado la capacidad de procesamiento de ese país y presionado el mercado internacional de combustibles. Según su apreciación, este escenario podría prolongarse durante varios meses y mantener la incertidumbre sobre los precios.

Iquitos, doblemente expuesto

La situación de Loreto tiene además una particularidad: Iquitos se encuentra aislada del sistema vial nacional y depende especialmente del transporte fluvial y de las mototaxis para su movilidad cotidiana. Por ello, Herrera Descalzi consideró que cualquier política de apoyo al combustible debe tomar en cuenta las características específicas de la región.

"Eso, digamos, podría ser atendido", respondió al ser consultado sobre la incorporación de mototaxistas y transportistas fluviales a los subsidios. No obstante, planteó que el apoyo debería contar con mecanismos de focalización para evitar que los recursos se conviertan en un subsidio abierto y permanente.

El exministro también consideró necesario que el Ejecutivo explique a la población por qué el país enfrenta esta situación y cuáles son los límites de las medidas de emergencia. En su opinión, la comunicación gubernamental debería explicar que una eventual subvención tiene un alcance y una duración determinados y que no puede extenderse indefinidamente.

Pero Herrera Descalzi planteó ir más allá de las medidas coyunturales. Señaló que Iquitos podría avanzar hacia un modelo de transporte eléctrico, aprovechando las condiciones geográficas de la ciudad y su potencial para desarrollar generación solar y eólica.

"Por lo menos en la ciudad se puede hacer", sostuvo al referirse a la posibilidad de impulsar progresivamente el transporte eléctrico. A su criterio, una estrategia de este tipo permitiría reducir la dependencia de los combustibles en una ciudad que, por su aislamiento, enfrenta de manera particularmente directa las variaciones de los precios internacionales.

Cortes de luz y una interconexión que nunca llegó

El problema energético de Loreto no se limita al combustible. Los manifestantes también reclaman por los constantes cortes del servicio eléctrico, atribuidos por los gremios a problemas en el sistema administrado por Electro Oriente.

Herrera Descalzi recordó que la posibilidad de integrar a Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se planteó hace años. El proyecto contemplaba una línea de transmisión desde San Martín hacia Loreto, pero finalmente no llegó a concretarse.

El exministro señaló que inicialmente se consideró que continuar utilizando generación basada en combustibles podía resultar económicamente más conveniente que construir la línea de transmisión. Sin embargo, sostuvo que los problemas actuales muestran las consecuencias de mantener la dependencia de combustibles para garantizar el suministro eléctrico de una ciudad aislada.

Para Herrera Descalzi, tanto el abastecimiento de combustible como la generación eléctrica requieren soluciones estructurales y no únicamente respuestas frente a cada nueva crisis.

Minería ilegal: otro frente abierto

El paro también incorpora entre sus demandas el combate contra la minería ilegal. La actividad continúa generando preocupación por sus efectos ambientales y por la capacidad económica que ha adquirido en distintas zonas de la Amazonía.

Herrera Descalzi consideró que enfrentar esta actividad resulta particularmente complejo debido a la geografía de la selva y a la capacidad de las organizaciones ilegales para desplazarse cuando se realizan operativos. Según explicó, las intervenciones estatales pueden perder efectividad si no existe una presencia permanente en las zonas afectadas.

Como alternativa, planteó explorar mecanismos tecnológicos que permitan una extracción legal y ambientalmente controlada del oro, acompañada de la restauración de las áreas afectadas. A su juicio, una estrategia de ese tipo podría contribuir a reducir el espacio económico de la minería ilegal y, al mismo tiempo, generar una presencia permanente del Estado.

Mientras tanto, en Iquitos las organizaciones gremiales mantienen la paralización durante 72 horas y esperan que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel para atender sus demandas. La continuidad de la protesta evidencia que los anuncios realizados en agosto todavía no han logrado resolver el malestar en Loreto, donde el incremento del combustible se suma a problemas energéticos y sociales acumulados durante años.