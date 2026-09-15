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Esta región del país será la más golpeada por El Niño Costero: Senamhi advierte que calor llegará a 40 °C y sensación térmica rozará los 42 °C

Se recomienda cuidar a niños y adultos mayores ante las olas de calor, cuya intensidad se espera que aumente durante los próximos meses, especialmente en febrero y marzo de 2024.

Senamhi advierte sobre los riesgos de salud asociados al calor intenso, especialmente para niños y adultos mayores.
Senamhi advierte sobre los riesgos de salud asociados al calor intenso, especialmente para niños y adultos mayores. | Foto: Andina/Composición LR
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Piura será una de las zonas de la costa norte del Perú donde se registrarán las temperaturas más elevadas por los efectos de El Niño Costero. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el termómetro podría alcanzar los 40 °C, mientras que la sensación de calor llegaría aproximadamente a los 42 °C debido a la humedad.

El incremento térmico ya se observa en esta parte del litoral peruano. En Piura y Tumbes se reportan temperaturas de hasta 37.4 °C, valores que se encuentran entre 8 y 9 grados por encima de los valores habituales para esta época del año, cuando el promedio suele ubicarse entre 29 y 30 °C.

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Piura registrará temperaturas de hasta 40 °C y la sensación de calor llegará a 42 °C

Nelson Quispe Gutiérrez, especialista en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que el aumento de las temperaturas tendrá mayor intensidad en la costa norte. En el departamento de Piura, la temperatura podría llegar a 40 °C, mientras que la combinación con la humedad incrementaría la percepción térmica hasta alrededor de 42 °C.

El escenario está relacionado con el calentamiento de las aguas marinas asociado a El Niño Costero. Las condiciones actuales ya generan valores superiores a los normales y, según la proyección del especialista, el incremento continuará durante los siguientes meses. Los registros más altos se presentarían entre febrero y marzo del próximo año.

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El Niño Costero elevará el calor en la costa norte: temperaturas seguirán aumentando hacia 2027

El Senamhi recomendó prestar especial atención a los niños y adultos mayores ante el incremento inusual de la temperatura y la sensación de calor. La exposición a estas condiciones puede generar efectos negativos en la salud, especialmente durante actividades realizadas al aire libre o al desplazarse por las calles.

La costa norte concentrará las condiciones de mayor temperatura dentro de este escenario. Piura y Tumbes ya presentan registros elevados respecto de sus valores habituales, mientras que las previsiones apuntan a que el calor continuará aumentando hacia finales de este año y comienzos del próximo, con los máximos previstos para febrero y marzo.

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