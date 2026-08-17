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Hombre se pone a nadar en pleno bypass de la avenida Pachacutec que quedó inundado en Villa María del Triunfo

El hecho sorprendió a los presentes cuando vieron al hombre de polo negro nadar ante la mirada atónita del personal de rescate que trabaja en la zona que quedó bajo el agua tras las lluvias del fin de semana.

Un hombre sorprendió a los vecinos de Villa María del Triunfo al ingresar a nadar en el bypass de la avenida Pachacútec, inundado tras intensas lluvias del fin de semana.
Un hombre sorprendió a los vecinos de Villa María del Triunfo al ingresar a nadar en el bypass de la avenida Pachacútec, inundado tras intensas lluvias del fin de semana. | Foto: Exitosa
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Un hombre sorprendió a vecinos y trabajadores al ingresar a nadar en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, que permanecía cubierto por una gran cantidad de agua este lunes 17 de agosto. El aniego se produjo después de las fuertes precipitaciones que afectaron durante el fin de semana a varios sectores de Lima Sur.

El episodio ocurrió mientras personal desplegado en el lugar realizaba labores para extraer el agua estancada. En imágenes difundidas en redes sociales se observa al sujeto, vestido con un polo negro, desplazándose a nado por la vía inundada ante la presencia de policías y trabajadores. Hasta el momento, no se ha informado sobre su identidad.

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Lluvias en Villa María del Triunfo inundaron bypass de Pachacútec y dejaron vehículos atrapados

La escena ocurrió en uno de los puntos más afectados por las precipitaciones. El bypass acumuló tal cantidad de agua que un bus de transporte público de la línea G quedó atrapado desde aproximadamente las 6:00 p. m. del domingo. Sus pasajeros lograron ser evacuados con apoyo de los bomberos, mientras la unidad permaneció durante varias horas parcialmente sumergida.

Las labores para recuperar la transitabilidad continuaron durante el lunes. En medio de estos trabajos, el hombre decidió ingresar al agua y nadar por el tramo afectado. El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

Villa María del Triunfo fue uno de los distritos de Lima Sur donde se registraron las mayores precipitaciones. Los reportes meteorológicos consignaron 6,8 milímetros de lluvia en el distrito, mientras los aniegos también alcanzaron sectores de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

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