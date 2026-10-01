Dubái destinará 128.000 millones de dirhams (US$35.000 millones) a la expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, buscando convertirlo en la terminal aérea más grande del mundo. | Ilustración LR/ChatGPT

Dubái destinará 128.000 millones de dirhams (US$35.000 millones) a la expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, buscando convertirlo en la terminal aérea más grande del mundo. | Ilustración LR/ChatGPT

Dubái invertirá 128.000 millones de dirhams, equivalentes a US$35.000 millones, en la expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, o Dubai World Central (DWC). El megaproyecto contempla cinco pistas paralelas y una terminal moderna prevista para 2032, con el objetivo de convertir el recinto en la mayor terminal aérea del planeta por flujo de usuarios.

Esta obra resuelve las limitaciones de espacio del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), asediado por zonas residenciales y carreteras. La ubicación de DWC, situada 45 kilómetros más distante, posee terrenos idóneos para albergar a Emirates, Flydubai y diversas aerolíneas globales.

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¿Cómo es el plan de Dubái del futuro aeropuerto más grande del mundo?

La propuesta rescata una transformación aeroportuaria concebida años atrás, cuyo desarrollo registró demoras por la recesión económica de 2009 y la posterior crisis sanitaria global. Aunque la terminal abrió sus puertas en 2010, los trabajos actuales corresponden a una expansión de las instalaciones existentes. El proyecto recibió su impulso definitivo el 28 de abril de 2024, fecha en que Mohammed bin Rashid Al Maktoum validó los diseños y autorizó el comienzo de las obras. "Estamos construyendo un nuevo proyecto para las generaciones futuras", afirmó el mandatario en el comunicado oficial emitido en aquel momento.

La configuración arquitectónica, difundida por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en junio de 2026, abarca dos terminales de pasajeros y siete edificios de embarque, vinculados a más de 430 posiciones para aeronaves —estacionamientos donde los aviones reciben atención operativa, distintos de las puertas de abordaje—. El trazado integra además un sistema automatizado de transporte interno para usuarios, junto con interconexiones entre la red aérea, el ferrocarril y las vías terrestres.

El crecimiento del complejo aeroportuario sucederá por etapas: Dubai Airports calcula un volumen inicial de 150 millones de viajeros anuales, cifra que escalará hasta los 260 millones en sus fases posteriores. La meta definitiva contempla procesar 12 millones de toneladas de carga cada año, una dimensión monumental que enlaza el traslado de usuarios con la logística comercial. Debido a eso, la etiqueta de "el más grande del mundo" alude a su capacidad proyectada, un hito que aún debe consolidarse en la práctica.

¿Cuándo abrirá la nueva terminal de Dubái y cuál será su impacto?

Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, situó en 2032 la apertura de la nueva terminal y la conversión de DWC en el principal aeropuerto de la ciudad, según una entrevista publicada por Reuters en julio de 2025. Esta fecha marca el inicio de la infraestructura y el traslado operativo desde DXB, tras el horizonte de diez años planteado en 2024.

La actualización gubernamental del 15 de junio de 2026 detalló los siguientes paquetes de contratación para la zona occidental: edificios de embarque, el transporte automatizado de pasajeros y el sistema de manejo de equipajes. La puesta en marcha exige una coordinación integral de estas instalaciones centrales que trasciende la simple edificación de pistas.

El proyecto impulsará el desarrollo de Dubai South como urbe periférica con demanda residencial para un millón de habitantes e instalación de firmas logísticas. Aunque las ampliaciones posteriores proyectan la capacidad máxima del recinto, las fuentes oficiales consultadas aclararon que 2057 no es una fecha confirmada de culminación total, por lo que no constituye un plazo definitivo.