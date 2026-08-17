Rescatistas usaron botes inflables para evacuar a vecinos atrapados por lluvias intensas en Villa El Salvador

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Las lluvias intensas que afectaron el distrito de Villa El Salvador durante esta madrugada provocaron aniegos y llevaron a tomar medidas excepcionales durante la emergencia. En medio de la inundación, un grupo de rescatistas utilizó botes inflables para evacuar a algunas personas que quedaron atrapadas en sus viviendas.

El caso se registró en el Sector 1-Grupo 6, una de las zonas más afectadas por las precipitaciones. En este punto, el nivel de agua llegó a superar el metro de altura en algunas calles, lo que dificultó el desplazamiento de los vecinos y dejó a varios ciudadanos sin poder salir de sus inmuebles, según informó Exitosa.

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Utilizan botes inflables para rescatar afectados

Ante estas condiciones, un equipo de rescatistas desplegó botes inflables en la zona para ingresar a las calles anegadas y brindar auxilio a los vecinos que permanecían dentro de sus viviendas. En imágenes se aprecia que el personal llegó navegando con chalecos salvavidas sobre las unidades hasta los inmuebles.

Ya en los exteriores de las viviendas, se procedió a gestionar el traslado de las personas hacia zonas más seguras y de mayor altura. En algunos casos, los afectados tuvieron que salir por la ventana del segundo piso de sus casas y descender por una escalera hasta la embarcación. Entre los rescatados se encontraron personas que solo se podían movilizar en muletas.

Aniegos no solo se habrían originado por lluvias

La mañana de este 17 de agosto, Exitosa reportó que algunos vecinos tuvieron que colocar sacos pesados en los accesos de sus viviendas como una medida para evitar que el agua continúe ingresando.

Sobre el origen de la acumulación de agua, algunos vecinos informaron que esto no solo estaría relacionado con las lluvias, sino también con el desborde de desagües, que presentaban desperdicios y residuos, lo que agravó las condiciones en las calles y viviendas.