BTS se presentará en el Estadio El Campín el viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

BTS se presentará en el Estadio El Campín el viernes 2 y el sábado 3 de octubre. Foto: composición LR/HYBE

Bogotá está a horas de vivir uno de los eventos musicales más importantes de su historia reciente. BTS ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Estadio El Campín este 2 y 3 de octubre, fechas que marcan además el inicio de la etapa sudamericana del grupo surcoreano como parte de su tour mundial ‘ARIRANG’.

La expectativa es enorme. No solo se trata de la primera visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Colombia, sino también de una celebración por su regreso a los escenarios tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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¿A qué hora abren las puertas para los conciertos de BTS en Bogotá?

La productora del evento estableció que el ingreso al Estadio El Campín comenzará a las 4.30 p. m., mientras que los conciertos de BTS en ambas fechas en Colombia arrancarán a las 8.00 p. m. Aunque esos son los horarios oficiales, los asistentes deben considerar posibles ajustes de último momento vinculados a la logística del espectáculo.

Debido a la gran afluencia de público esperada, la recomendación es llegar con suficiente anticipación. Los controles de acceso serán obligatorios para todos los asistentes y quienes se nieguen a cumplirlos podrán ser retirados o impedidos de ingresar al recinto.

Qué objetos están prohibidos en los conciertos de BTS en Colombia

Uno de los aspectos que más atención genera entre los asistentes es la lista de objetos prohibidos. Los organizadores confirmaron que no se permitirá el ingreso de cámaras fotográficas profesionales, videograbadoras, filmadoras, grabadoras ni equipos profesionales de audio.

Tampoco podrán entrar objetos punzocortantes, navajas, láseres, aerosoles, sombrillas, botellas, latas, comida, bebidas, pirotecnia, sustancias ilícitas, spray pimienta, mascotas, máscaras, sillas plegables, banderas de cualquier tipo, maquillajes líquidos, perfumes, cremas, geles, medicamentos sin receta médica, etc.

Objetos permitidos en los conciertos de BTS en Colombia en 2026. Foto: OCESA COLOMBIA

Objetos permitidos en los conciertos de BTS en Colombia en 2026. Foto: OCESA COLOMBIA

Reglas para menores de edad

Los menores de edad podrán asistir a los conciertos de BTS siempre que ingresen junto a un adulto responsable, quien también deberá contar con una entrada válida para acceder al estadio.

La organización indicó que los menores deberán permanecer acompañados durante toda su permanencia en el recinto. Asimismo, los responsables deberán supervisar su adecuada hidratación. Por motivos de seguridad, no estará permitido cargar a los niños sobre los hombros durante el espectáculo.

Opciones de transporte para la salida del espectáculo

Con más de 50.000 asistentes proyectados por fecha, las autoridades de Bogotá prepararon un operativo especial para facilitar el regreso a casa una vez finalicen los conciertos. TransMilenio anunció rutas especiales desde las 10.00 p. m., las cuales conectarán los alrededores de El Campín con distintos sectores de la ciudad. También se recomendó recargar por adelantado la tarjeta de transporte para evitar largas filas al término del evento.

La visita de BTS a Bogotá trasciende el ámbito musical. La presentación representa el regreso oficial del grupo a las grandes giras internacionales después de la pausa que implicó el servicio militar de sus integrantes.

Colombia tendrá el privilegio de abrir la ruta sudamericana del ‘BTS World Tour ARIRANG’, una gira que marca una nueva etapa para las superestrellas del k-pop, quienes volverán a encontrarse con miles de ARMY de toda la región en dos noches que prometen marcar historia.