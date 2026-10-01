El informe Planetary Health Check 2026, presentado por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam, revela que la Tierra ha superado siete de sus nueve límites planetarios. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El informe Planetary Health Check 2026, presentado por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam, revela que la Tierra ha superado siete de sus nueve límites planetarios. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El informe Planetary Health Check 2026, elaborado por más de 60 científicos y presentado el 21 de septiembre por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), confirma que la Tierra superó siete de sus nueve límites planetarios. Los umbrales transgredidos alcanzan niveles récord de excedencia y ejercen una gran presión sobre los procesos naturales que regulan el clima, garantizan el agua y sostienen los ecosistemas.

Esas fronteras ecológicas delimitan un margen operativo seguro para la humanidad; superarlas incrementa el riesgo de alteraciones ambientales severas. “El diagnóstico es inequívoco”, advirtió Boris Sakschewski, autor principal del documento del Potsdam Institute for Climate Impact Research, al señalar la pérdida acelerada de resiliencia terrestre para absorber perturbaciones y mantener las condiciones aptas para la sociedad, citado por National Geographic.

Siete de los nueve límites planetarios ya fueron superados. Un diagrama de semáforo y caja resume el riesgo actual de 13 variables. Foto: PBScience

¿Qué límites planetarios superan el umbral seguro en 2026?

El marco científico evalúa nueve procesos globales de presión ambiental, de los cuales siete rebasan el espacio operativo seguro según la actualización de 2026: clima, biosfera, sistemas terrestres, agua dulce, ciclos de nutrientes, entidades nuevas y acidificación oceánica —esta última integrada al grupo crítico en 2025—. En contraste, la capa de ozono estratosférico junto a los aerosoles atmosféricos se conservan bajo el rango global adecuado, un diagnóstico positivo que no exime la existencia de perturbaciones regionales.

Límite planetario Estado en 2026 ¿Qué evalúa y por qué importa? Cambio climático Superado La acumulación de gases de efecto invernadero y la alteración del balance energético terrestre, responsables del calentamiento. Integridad de la biosfera Superado La pérdida de especies y el deterioro de funciones ecológicas que sostienen la estabilidad de los ecosistemas. Cambio del sistema terrestre Superado La transformación de bosques y otras áreas naturales, que modifica hábitats y procesos reguladores del clima. Cambio del agua dulce Superado Las alteraciones del agua superficial, subterránea y de la humedad del suelo, esenciales para personas y vegetación. Flujos biogeoquímicos Superado La perturbación de los ciclos del nitrógeno y fósforo, vinculada especialmente al exceso de fertilizantes y contaminación. Introducción de entidades nuevas Superado La incorporación de sustancias químicas sintéticas, plásticos y otros materiales artificiales al ambiente. Acidificación de los océanos Superado Los cambios químicos causados por la absorción de CO₂, que amenazan organismos y ecosistemas marinos. Carga de aerosoles atmosféricos Dentro del límite global Las partículas suspendidas y su distribución entre hemisferios. Persisten concentraciones perjudiciales en determinadas regiones. Agotamiento del ozono estratosférico Dentro del límite global La disminución de la capa que filtra radiación ultravioleta. Su recuperación sigue siendo desigual y requiere vigilancia.

Fuente: Evaluación Planetary Health Check 2026 y fichas explicativas del programa científico.

¿Qué consecuencias enfrentará la Tierra si la crisis ambiental supera dos nuevos límites planetarios?

El debilitamiento de los sumideros naturales de carbono figura entre los impactos más graves señalados por las investigaciones. La vegetación y los suelos retienen parte de las emisiones humanas; sin embargo, el calor extremo, las sequías prolongadas, las quemas forestales y la degradación ecológica aminoran esta capacidad, transformando ciertos ecosistemas en emisores directos de CO₂. Esas dinámicas activan daños en cadena: la destrucción del entorno natural acentúa el calentamiento global, al tiempo que la deforestación descompone el ciclo hídrico y eleva la posibilidad de alcanzar puntos de inflexión irreversibles. Ante ese panorama, el Potsdam Institute for Climate Impact Research aclara que no significa que tales desenlaces ya hayan ocurrido.

Rebasar el umbral del agotamiento del ozono estratosférico incrementaría la exposición terrestre a la radiación ultravioleta nociva. De acuerdo con las fichas técnicas del programa, un manto protector debilitado incrementa las probabilidades de cáncer cutáneo y cataratas oculares, además de perjudicar cosechas, bosques y fitoplancton marítimo. Semejante cuadro constituiría un retroceso frente a los avances del Protocolo de Montreal, tratado que reguló los compuestos químicos dañinos. No obstante, el informe Planetary Health Check enfatiza que el indicador continúa dentro del rango seguro y no constituye una fatalidad inevitable.

La alteración masiva de aerosoles atmosféricos modificaría el balance de partículas entre los hemisferios norte y sur, desestabilizando las corrientes eólicas y los patrones monzónicos. Este desequilibrio agrava las amenazas de inundaciones bruscas y sequías severas, sumado a los perjuicios cardiorrespiratorios derivados de la polución del aire. Aunque rebasar ambos parámetros pendientes sobrecargaría un biosistema maltrecho, la evaluación puntualiza que el peligro depende de la magnitud, duración e interacción de las alteraciones, descartando un colapso automático o una fecha fija para el escenario de nueve de nueve.