Informar hoy en el Perú puede costar la vida

La información libre es la condición sobre la cual los ciudadanos pueden tomar decisiones en democracia. Y muchas veces, para obtenerla, pasa por cuestionar lo que el poder hace y, en algunas ocasiones, protestar contra lo que consideran equivocado. Todo eso depende de que alguien salga a contar lo que ocurre, verificando lo que se dice. Ese alguien es el periodista. Y en el Perú de hoy, ese oficio puede costar la vida.

Desde 2025, cinco colegas fueron asesinados en ejercicio de su labor. Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos son apenas dos de los cinco nombres que en los últimos meses han marcado el peor registro de violencia contra la prensa peruana en lo que va del siglo. Todos habían recibido amenazas antes de morir.

A partir de ello, es entendible que el Perú haya descendido 14 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, ubicándose en el puesto 144, en el grupo de naciones con libertad de prensa restringida.

En lo que va de 2026, el hostigamiento no ha cedido. La ANP documentó hasta mayo 140 ataques contra periodistas. Las amenazas, el acoso judicial y las trabas a la cobertura han sido las modalidades más frecuentes.

Sin embargo, la violencia física y el hostigamiento no son las únicas presiones. El Congreso anterior impulsó normas para restringir la investigación periodística y callar denuncias de corrupción. Y la revolución de la inteligencia artificial está desestructurando el modelo de los medios en todo el mundo, dejando a la prensa en condiciones de mayor precariedad y por ende más expuesta a las presiones del poder y del crimen organizado.

Pese a todo eso, el periodismo peruano resiste. Desde redacciones con menos recursos y desde regiones donde informar implica vivir bajo amenaza. Gustavo Mohme Llona, fundador de este diario, resumió en una frase la razón de ser del periodismo libre: ser la voz de los sin voz. En esa convicción se enmarcan los periodistas peruanos que cada día responden con la única defensa que tienen: a mayores amenazas, más periodismo.