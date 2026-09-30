Fiscalía cita a dos sospechosos del crimen de dirigente comunal

Los peritos fiscales hallaron múltiples llamadas entre Santiago Guardamino, presidente de la comunidad campesina de Quipán, y Elar Minchán Sánchez, horas antes de su asesinato. Foto: difusión

Los peritos fiscales hallaron múltiples llamadas entre Santiago Guardamino, presidente de la comunidad campesina de Quipán, y Elar Minchán Sánchez, horas antes de su asesinato. Foto: difusión

Los peritos fiscales que analizaron los teléfonos celulares del presidente de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima), Santiago Guardamino Gonzáles, encontraron que él recibió varias llamadas de números telefónicos asociados al Suboficial Técnico de Primera PNP Elar Minchán Sánchez y a Rony Mosquera Sánchez. Estos mismos números también mantuvieron comunicación entre sí, muy poco antes de que Guardamino fuera asesinado por un sicario el primero de abril de 2024.

La primera llamada se registró a las 7.41 a. m., 17 horas antes del asesinato. La segunda, a las 3.23 p. m., aproximadamente 9 horas previas al homicidio. Y la tercera a las 11.56 p. m., mientras asesinaban a Santiago Guardamino, muy poco antes del crimen.

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Al determinar que los números telefónicos corresponden al efectivo policial Elar Minchán Sánchez y al ciudadano Rony Mosquera Sánchez, el fiscal Ronny Chamorro Yalico los citó para que expliquen las razones y circunstancias de las comunicaciones con las víctimas

Santiago Guardamino Gonzáles ejercía como presidente de la comunidad campesina de Quipán cuando fue asesinado en el momento en que llegaba a su casa en Carabayllo, luego de haber sostenido una reunión en su pueblo.

Al asumir funciones, Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortiz, en complicidad con el empresario Aniceto Argüelles Loayza, propietario de la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, fraguaron la compra-venta de 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán.

Guardamino inició acciones penales y civiles y consiguió demostrar que Abel Mosquera y la gerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores, falsificaron las actas de los comuneros para autorizar la transacción por S/600 mil.

Izquierda. Elar Minchán Sánchez. Derecha. Rony Mosquera Sánchez

EL TRASFONDO DEL ASESINATO

El presidente de la comunidad campesina fue asesinado cuando encaminaba los procesos judiciales para que el predio adquirido fraudulentamente por Argüelles retornara a sus verdaderos propietarios.

Mientras Guardamino conducía los procesos judiciales, Argüelles construyó en el terreno un relleno sanitario, lo que le permitió obtener millonarios contratos con municipios distritales de Lima para el servicio de recojo y disposición de desperdicios.

Las dos personas que se contactaron telefónicamente entre ellos, horas y minutos antes del asesinato de Santiago Guardamino, están relacionadas con la disputa judicial de la comunidad de Quipán con la empresa Argüelles.

El efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez es hermano de Jaime Minchán Sánchez, quien fue abogado de la comunidad de Quipán.

Su declaración cobra relevancia por un antecedente que involucra a su hermano Jaime Minchán. Su nombre ya había aparecido en una de las primeras hipótesis policiales respecto a los autores del asesinato de Santiago Guardamino.

EN BUSCA DEL MÓVIL

En 2025, un año después del crimen, La República informó que la División de Homicidios investigaba la presunta disputa entre Santiago Guardamino y el abogado Jaime Minchán, al detectar presuntos tratos clandestinos con la empresa de Aniceto Argüelles, vinculada al conflicto por las tierras de Quipán.

La hipótesis policial señala que el dirigente Guardamino sospechaba que el abogado Minchán estaba filtrando información. Jaime Minchán en una entrevista con este medio, negó la versión y sostuvo que se había alejado del proceso por razones de seguridad.

De acuerdo con un informe periodístico publicado por La República en 2023, el hermano de Jaime y Elar Minchán, Elthon Minchán Sánchez, conocido como 'Viejo Elthon', fue detenido en ese año por contratar a un sicario y participar en un homicidio, en medio de una disputa por el control de centros clandestinos para prácticas abortivas, en Los Olivos.

Otro de los hermanos, Daigoro Minchán Sánchez, fue detenido en 2023 por actuar falsamente como funcionario público y solicitar dinero bajo la amenaza de clausurar negocios.

FALTAN MÁS NOMBRES

El otro personaje citado por la fiscalía es Rony Mosquera Sánchez, hijo de Abel Mosquera Ortiz, quien presidió la comunidad de Quipán en 2016 y fue condenado por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.

Apenas cinco semanas después del asesinato de Santiago Guardamino, la Corte Suprema confirmó la condena a Abel Mosquera, padre de Rony Mosquera, dueño de una de las líneas telefónicas que llamó constantemente al líder comunal.

De acuerdo con fuentes fiscales, el efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez no asistió al interrogatorio, mientras que Rony Mosquera Sánchez respondió a las preguntas del fiscal.

Las comunicaciones entre Santiago Guardamino y las líneas telefónicas atribuidas a Minchán y Mosquera no son el único elemento que la fiscalía busca esclarecer.

El Ministerio Público también ha ordenado identificar otros nueve y 11 números telefónicos que mantuvieron contacto con los teléfonos de Elar Minchán y Rony Mosquera durante el lunes primero de abril de 2024. También busca identificar a los propietarios de dichos números de celular.

No falta mucho para la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Santiago Guardamino.