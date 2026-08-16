‘Goofy’ y ‘Paul’ fueron los que dispararon en presentación de Armonía 10 en Manchay

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Eran conocidos como Bonnie y Clyde de Manchay. Él tiene 18 años y ella, de 17 años, es madre de un niño cuyo padre fue asesinado de 8 balazos. La pareja fue detenida esta tarde en un hotel del distrito limeño de Pachacamac donde mezclaban su romance con la violencia.

Gracias a la detención y confesión de Jhon Alexander Durán Zenobio, los agentes de investigación criminal identificaron a los sujetos conocidos como Goofy y Paul como los autores de un ataque perpetrado en la Plaza Cívica de Manchay donde se presentó la orquesta musical Armonía 10, el domingo 9 de agosto durante la fiesta de aniversario.

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Ellos fueron quienes dispararon, aseguró el detenido durante una entrevista preliminar con el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Jhon Alexander fue intervenido junto a Silvana Mariel R.M., en el cruce de la avenida Unión con la avenida Manchay, en la localidad del mismo nombre. Ambos, según la policía, son integrantes de la banda criminal Los Chukys de Manchay-Nueva Generación.

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Por información de fuente humana se tuvo conocimiento que integrantes de esta banda estarían cometiendo actos extorsivos, sicariato, cobro de cupos entre otros delitos en Manchay, Cieneguilla y La Molina, los mismos que estarían abastecidos de armas de fuego y municiones, explicó Revoredo.

Detalló que mediante observancia, vigilancia y seguimiento (Ovise) personal del Depincri La Molina en coordinación con la Divic Dirincri, montaron un operativo para ubicarlos y capturarlos.

La pareja fue vista en el hostal Moto Cross, por lo que se procedió a su intervención inmediata y se encontraron en su poder municiones y sustancias tóxicas. Al ser conducidos al interior de la habitación que ocupaban desde hace dos semanas se encontró un arma de fuego Glock con número de serie BHRY-902 abastecida con una cacerina de 15 municiones de 9 mm parabellium, otra cacerina similar y una tercera cacerina tipo peine abastecida con 30 municiones 9mm.

También tenían una caja con 48 municiones 9 mm; asimismo, envoltorios con PBC, clorhidrato de cocaína y marihuana, también una balanza digital, 37 tarjetas chips de Bitel y anotaciones vinculadas a préstamos para comerciantes.

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Jhon Alexander presenta una requisitoria vigente por el juzgado de investigación preparatoria San Juan de Lurigancho por extorsión.

Asimismo, fue detenido por la Depincri La Molina Cieneguilla el mes de abril por los mismos hechos, pero logró que lo condenen a cinco años de pena preventiva suspendida.

“Se tiene información que estaría o habría participado en los atentados contra la orquesta musical Armonía 10 en la Plaza de Manchay, habiéndose incautado también cuatro equipos celulares donde existen mensajes ligados a extorsivos y sicariato.

Al ser interrogado sobre el arma que se le encontró no dudó en afirmar que se lo había entregado un tal Pedrito.