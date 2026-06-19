Llovizna sorprende a ciudadanos en Lima: precipitaciones y cielo gris persistirían hasta el sábado 20, según Senamhi
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que el mal clima continuará hasta el sábado, con lloviznas y temperaturas entre 17 °C y 23 °C durante el día.
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La mañana de este viernes 19 de junio, una fuerte llovizna sorprendió a cientos de ciudadanos en Lima que se dirigían a sus puntos de trabajo o centros educativos. La llovizna y el cielo gris obligaron a utilizar ropa abrigadora, casacas e impermeables en distintos distritos de la capital, en medio de una humedad persistente que marcó el inicio de la jornada en la ciudad.
Las condiciones meteorológicas también generaron un tránsito más lento en las principales vías, donde conductores de autos y motocicletas redujeron la velocidad para evitar incidentes. Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el cielo se mantendrá cubierto durante la mañana, variará a nublado por la tarde, con ráfagas de viento y temperaturas entre 17 °C y 23 °C, además de lloviznas hacia la noche.
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Llovizna en Lima y cielo gris persistirían hasta el sábado, advierte Senamhi
El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Yuri Escajadillo, señaló, en una entrevista con TV Perú, que la llovizna registrada forma parte de un aviso meteorológico vigente hasta este sábado 20 de junio. Además, indicó que durante las primeras horas del fin de semana aún podrían presentarse condiciones similares, asociadas a la temporada de transición hacia el invierno.
"Esta llovizna que hemos tenido es parte de un aviso meteorológico que está vigente hasta mañana. Es probable que en las primeras horas del sábado tengamos condiciones similares", indicó.
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Invierno 2026 en Lima: Senamhi prevé días más cálidos con neblina y brillo solar
El inicio del invierno 2026 está programado para el domingo 21 de junio a las 3:24 de la madrugada, marcando el cambio estacional en Lima Metropolitana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, la temporada presentará características particulares, con temperaturas más altas de lo habitual para la época y presencia de neblina en las mañanas.
Durante los próximos meses, se anticipan variaciones térmicas más marcadas, con registros que podrían alcanzar hasta 27 °C en horas de mayor radiación. Asimismo, se prevén intervalos de brillo solar durante el día, combinados con mañanas húmedas y cielos parcialmente cubiertos en distintos sectores de la capital.