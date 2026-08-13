Lloviznas continuarán en Lima: Senamhi prevé precipitaciones hasta el 18 de agosto

El Senamhi advierte sobre lloviznas dispersas en Lima Metropolitana del 14 al 18 de agosto, principalmente en la zona sur, tras las lluvias ya registradas. | Foto: composición LR/Difusión/Agencia Andina

El Senamhi advierte sobre lloviznas dispersas en Lima Metropolitana del 14 al 18 de agosto, principalmente en la zona sur, tras las lluvias ya registradas. | Foto: composición LR/Difusión/Agencia Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó la presencia de lloviznas dispersas en Lima Metropolitana entre el viernes 14 y el martes 18 de agosto, principalmente en los distritos de la zona sur. La previsión se conoce luego de que diversos sectores de la capital registraran precipitaciones durante la madrugada de este jueves 13 de agosto.

Las condiciones meteorológicas también podrían extenderse a otros puntos de Lima y forman parte de un escenario previsto para la costa entre La Libertad y Tacna. En la capital, los mayores acumulados alcanzarían entre 2 y 3 milímetros, mientras que la mayor humedad y cobertura nubosa estarán relacionadas con la intensificación de los vientos del sur frente al litoral.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Llovizna en Lima: estas son las zonas donde se registró la precipitación

Durante las primeras horas de este jueves, las lluvias dejaron mojadas pistas, calles y veredas en lugares como el Centro de Lima, San Juan de Lurigancho y distritos de Lima Sur. La presencia de superficies húmedas sorprendió a las personas que salían de sus viviendas para dirigirse a sus centros de trabajo, estudios y otras actividades.

La situación también requiere atención de quienes utilizan las vías de la capital. En el caso de los conductores, el agua sobre el pavimento puede disminuir la adherencia de los neumáticos y hacer que el vehículo necesite más espacio para detenerse. Ante ello, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras o frenadas bruscas. Si la visibilidad disminuye, también es necesario circular con las luces encendidas. Los peatones y usuarios de bicicletas, scooters u otros vehículos de movilidad personal deben desplazarse con especial cuidado sobre superficies mojadas.

PUEDES VER: Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Las lluvias del jueves sorprendieron a los limeños, dejando calles y veredas húmedas. Conductores y peatones deben tener precauciones al desplazarse por superficies mojadas.

Lima tendrá más lloviznas hasta el 18 de agosto, según Senamhi

El pronóstico para los próximos días responde, según especialistas del Senamhi, al fortalecimiento de los vientos provenientes del sur frente al litoral peruano. Este comportamiento favorecerá el aumento de la humedad y la presencia de una mayor cobertura de nubes en Lima Metropolitana.

Asimismo, durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana podrían presentarse niebla o neblina, especialmente en las zonas próximas al litoral. No obstante, el panorama meteorológico no será completamente cubierto durante todo el día, pues también existe la posibilidad de algunos periodos de brillo solar durante las tardes. El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales y tomar las medidas correspondientes frente a las condiciones previstas.