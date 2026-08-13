Con el agua acumulada hasta las rodillas, vecinos retiran pertenencias y afrontan dificultades para trasladarse a escuelas y trabajos, alterando su rutina diaria. | Foto: composición LR/Difusión

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Calles inundadas, viviendas con agua en sus ambientes y vecinos obligados a movilizarse con botas de jebe dejó el aniego registrado en el Sector 1, grupo 1, de Villa El Salvador. La emergencia ocurrió luego de las lluvias registradas en Lima y de la sobrecarga de algunos buzones del sistema de alcantarillado, de acuerdo con la información proporcionada por Sedapal.

Desde las primeras horas del día, las familias afectadas tuvieron dificultades para salir de sus domicilios o desplazarse por las vías del sector. En determinados puntos, el agua llegó aproximadamente hasta las rodillas. Ante esta situación, algunos residentes optaron por retirar sus pertenencias de las viviendas, mientras otros realizaron trabajos de limpieza con baldes y trapeadores.

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Agua acumulada obliga a vecinos a retirar sus pertenencias

El ingreso del agua alcanzó distintos espacios de algunas viviendas y establecimientos ubicados en la zona. Las imágenes registradas por las cámaras de TV Perú mostraron calles cubiertas por el aniego y residentes intentando proteger sus bienes. Entre los objetos que fueron retirados de los domicilios se encontraban colchones, muebles y otras pertenencias.

La emergencia también alteró actividades diarias. Los vecinos indicaron que el desplazamiento de menores hacia sus centros educativos, el traslado hacia los lugares de trabajo y la asistencia a citas médicas se vieron dificultados por las condiciones de las calles. Una residente, además, señaló que el agua afectó el funcionamiento de su negocio.

El problema, según los testimonios recogidos en el lugar, no sería nuevo. Una vecina afirmó que existen reclamos y documentos relacionados con estos aniegos desde 2016. También sostuvo que el colector primario ubicado en el sector estaría relacionado con las emergencias y mencionó gestiones realizadas anteriormente por su padre, quien ya falleció.

Sedapal realiza trabajos para controlar el aniego en Villa El Salvador

Sedapal informó que desplegó tres equipos hidrojet para extraer el agua acumulada y atender la emergencia junto con las autoridades locales. La empresa explicó que las precipitaciones generaron una sobrecarga en determinados buzones del sistema de alcantarillado, situación que provocó los aniegos registrados en el sector.

La compañía señaló que evalúa aumentar la cantidad de maquinaria destinada a las labores. Asimismo, pidió a los residentes no retirar las tapas de los buzones, debido a que esta práctica puede ocasionar desbordes, contaminación y riesgos en las vías públicas.

Los vecinos, por su parte, señalaron que han acudido a instituciones como Indeci y la Defensoría del Pueblo para solicitar atención al caso. Según una de las residentes, estas gestiones incluyeron documentos y una propuesta de reunión para abordar el problema. El punto afectado se encuentra en las inmediaciones de las estaciones Pumacagua y Parque Industrial, mientras continúan los trabajos para retirar el agua acumulada.