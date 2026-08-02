Lluvia en Lima: distritos amanecieron con calles inundadas y tránsito afectado por pistas resbalosas

Lima Metropolitana amaneció este domingo 2 de agosto con lloviznas que afectaron la movilidad en varios distritos, creando charcos y dificultando el tránsito vehicular. | Difusión

Lima Metropolitana amaneció este domingo 2 de agosto con lloviznas que afectaron la movilidad en varios distritos, creando charcos y dificultando el tránsito vehicular. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lima Metropolitana amaneció este domingo 2 de agosto con lloviznas que dejaron calles y avenidas mojadas en diversos distritos de la capital. La precipitación, registrada desde aproximadamente las 5.00 a. m., sorprendió a conductores y peatones, quienes reportaron charcos y dificultades para desplazarse debido a las pistas resbalosas.

Los mayores efectos se registraron en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena del Mar, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador, donde la acumulación de agua provocó inundaciones en algunos sectores y obligó a reducir la velocidad del tránsito vehicular. En algunos puntos también se reportaron caídas de motociclistas por la humedad sobre el pavimento, aunque sin incidentes de gravedad.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido previamente que este domingo se presentarían cielos cubiertos, lloviznas y vientos moderados en Lima y Callao. Además, prevé temperaturas entre 19 °C y 22 °C en Lima este, mientras que en Lima oeste y el Callao oscilarán entre 21 °C y 24 °C, con posibilidad de algunos periodos de brillo solar durante la tarde.

¿Por qué llovió en Lima este domingo?

De acuerdo con el Senamhi, las lloviznas forman parte de un evento meteorológico que afecta a la costa peruana entre el 31 de julio y el 2 de agosto debido al fortalecimiento de los vientos del sur. Estas condiciones incrementan la humedad, favorecen la presencia de nubosidad, niebla y neblina, y generan precipitaciones ligeras, principalmente en los distritos cercanos al litoral.

El meteorólogo David Garay explicó que las zonas costeras perciben con mayor intensidad este fenómeno porque los vientos trasladan humedad desde el océano hacia la ciudad. Por su parte, la especialista Raquel Loayza indicó que la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur también contribuye a reforzar estas condiciones atmosféricas durante el invierno.

Senamhi advierte incremento de vientos en la costa

Mediante el aviso meteorológico n.° 300, el Senamhi informó que este domingo continuará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa peruana, incluyendo Lima y Callao.

La entidad precisó que este fenómeno puede ocasionar levantamiento de polvo y arena, reducción de la visibilidad horizontal y mayor presencia de niebla y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Asimismo, favorece la ocurrencia de lloviznas aisladas en distritos cercanos al mar.

Para la costa central se esperan vientos de hasta 34 kilómetros por hora, mientras que en la costa sur alcanzarían los 20 km/h y en Ica podrían llegar a los 35 km/h.