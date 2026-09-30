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Política

JEE investiga a canciller Carlos Espá por comentarios favorables a López Aliaga

El organismo electoral revisará las declaraciones que el canciller dio sobre el candidato de Renovación Popular y su referencia al color celeste de la agrupación. El caso parte de un informe de Fiscalización que fue elevado al pleno del JEE de Lima.

JEE Lima Centro inició un proceso por neutralidad política contra el canciller Espá. Foto: composición LR
JEE Lima Centro inició un proceso por neutralidad política contra el canciller Espá. Foto: composición LR
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El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE Lima) investiga al canciller Carlos Espá por una presunta vulneración de la neutralidad electoral, luego de los comentarios que realizó sobre López Aliaga durante una entrevista. El funcionario reconoció que, por su cargo, no podía expresar una preferencia electoral, pero luego hizo referencias al color de Renovación Popular y a un eventual triunfo del candidato.

La investigación tiene como origen una entrevista del 28 de septiembre, cuando Espá fue consultado por las candidaturas de Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sus respuestas fueron revisadas por el área de Fiscalización del JEE de Lima y el informe llegó al pleno de esta instancia electoral.

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Durante la conversación, el canciller afirmó que era hincha de Alianza Lima y explicó que el azul del club “se acerca más al celeste”. Este último color es utilizado por Renovación Popular, agrupación que tiene a López Aliaga como candidato a la Alcaldía de Lima.

Espá también habló de la gestión de López Aliaga como alcalde. Dijo que hubiera preferido que terminara su periodo porque dejó varias obras inconclusas. Luego sostuvo que, si el candidato recibía el respaldo ciudadano y era elegido, tendría la posibilidad de terminar esos proyectos.

El JEE deberá revisar el informe de Fiscalización y determinar si las declaraciones de Espá vulneraron las reglas de neutralidad electoral que deben cumplir los funcionarios públicos durante las elecciones.

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