Muertes por PAF rozan el 80% de los homicidios cada mes al sumar casos “ignorados” en SINADEF

El registro de homicidios en Perú muestra un incremento en el porcentaje de muertes por arma de fuego al incorporar muertes inicialmente ignoradas. Un análisis revela 516 muertes adicionales clasificadas por proyectil de arma de fuego. | Difusión

El registro de homicidios en Perú muestra un incremento en el porcentaje de muertes por arma de fuego al incorporar muertes inicialmente ignoradas. Un análisis revela 516 muertes adicionales clasificadas por proyectil de arma de fuego. | Difusión

El peso de las armas de fuego en los homicidios se mantiene por encima del 70% en cada uno de los últimos seis meses cuando al registro de SINADEF se incorporan las muertes que figuran como “ignoradas” y que, en la revisión de la base, corresponden a casos por proyectil de arma de fuego (PAF).

El análisis elaborado por el especialista en datos Juan Carbajal, con información de SINADEF actualizada al 28 de septiembre, muestra que la proporción de homicidios asociados a PAF alcanzó sus mayores niveles en agosto (79,5%) y junio (78,4%). En septiembre, el porcentaje llega a 73,6%, aunque se trata todavía de un corte preliminar.

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La incorporación de los casos “ignorados” modifica la fotografía que entrega inicialmente la base de datos. El registro de SINADEF es dinámico y puede actualizar información correspondiente a días anteriores conforme se incorporan certificados y se precisa la causa de muerte. Un análisis previo de Carbajal ya había advertido que, entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, había 28 muertes violentas clasificadas como “ignoradas” en el periodo analizado.

Agosto registra el mayor porcentaje de PAF

De acuerdo con la serie revisada, agosto de 2026 concentra el mayor porcentaje de homicidios asociados a armas de fuego de los últimos seis meses.

Ese mes se contabilizan 195 homicidios en el cálculo que incorpora los casos “ignorados”, de los cuales 155 corresponden a PAF, equivalente al 79,5%.

El segundo porcentaje más alto corresponde a junio, con 78,4%: de 208 homicidios considerados en la serie ajustada, 163 estuvieron asociados a proyectiles de arma de fuego.

En mayo, la proporción llegó a 74,9%, mientras que abril registró 72,4%. En julio se produjo el menor porcentaje del semestre, aunque permaneció por encima de siete de cada diez homicidios: 70,5%.

Mes Homicidios* PAF* PAF Abril 199 144 72,4% Mayo 199 149 74,9% Junio 208 163 78,4% Julio 183 129 70,5% Agosto 195 155 79,5% Septiembre** 144 106 73,6%

Cifras del análisis que incorpora registros clasificados como ignorados por PAF.

*Información disponible al 28 de septiembre.

¿Qué cambia al sumar las muertes “ignoradas”?

La diferencia está en que el análisis no considera únicamente los fallecimientos que SINADEF ya tiene identificados expresamente como causados por PAF. También incorpora aquellos que aparecen inicialmente como “ignorados” o sin causa conocida, pero que en la revisión de los registros son identificados como muertes asociadas a proyectiles de arma de fuego.

Esto hace que el porcentaje de PAF aumente respecto de la lectura inicial de la base.

El efecto es especialmente visible en algunos meses. En abril, por ejemplo, la serie integrada sitúa la participación de las armas de fuego en 72,4%, mientras que el registro convencional mostraba 66,7%. La diferencia es de 5,7 puntos porcentuales.

En marzo de 2025, aunque queda fuera del periodo de seis meses solicitado para este análisis, el mismo ejercicio había mostrado un salto de 67,9% a 73,5%. Estos cambios evidencian que la clasificación pendiente puede modificar la composición porcentual de los homicidios, además del número total de casos.

Septiembre todavía no es un dato cerrado

El dato de septiembre requiere una precisión. El gráfico utiliza información actualizada al 28 de septiembre, por lo que los 144 homicidios y 106 casos por PAF registrados para ese mes no representan todavía un cierre mensual definitivo.

Con el corte disponible, la proporción llega a 73,6%. Sin embargo, SINADEF continúa incorporando y corrigiendo registros, por lo que los casos correspondientes a los últimos días del mes pueden aparecer posteriormente.

La experiencia con cortes anteriores muestra justamente esa dinámica. A mediados de septiembre, SINADEF registraba 248 homicidios entre el 28 de julio y el 11 de septiembre; de ellos, 181 habían sido atribuidos a PAF y otros 28 aparecían como muertes violentas “ignoradas”.

Por ello, el 73,6% de septiembre debe leerse como un dato preliminar y no como el porcentaje definitivo del mes.

Siete de cada diez homicidios

La revisión de los últimos seis meses deja un patrón: incluso incorporando las fluctuaciones mensuales, la participación de las armas de fuego no baja del 70% en ninguno de los meses analizados.

El comportamiento contrasta con la variación del número absoluto de homicidios. Julio, por ejemplo, registra 183 casos en la serie integrada y presenta la menor proporción de PAF del semestre, con 70,5%. Un mes después, agosto registra 195 homicidios y la participación de armas de fuego se eleva a 79,5%.

Así, el análisis muestra que la cantidad total de homicidios y el peso de las armas de fuego no necesariamente se mueven en la misma proporción.

El propio Carbajal ha advertido en análisis anteriores que las cifras de SINADEF son preliminares y están sujetas a actualización. En agosto, por ejemplo, señaló que los registros pendientes podían modificar tanto el número de homicidios como la proporción atribuida a PAF.