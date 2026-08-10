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Terremoto de Colombia: Cancillería confirma que hasta el momento no hay peruanos afectados por el sismo de 7,4

La Cancillería del Perú asegura que no hay reportes de ciudadanos peruanos afectados y mantiene comunicación con la comunidad en Colombia tras el sismo devastador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que no hay reportes de peruanos afectados, manteniendo comunicación con ciudadanos en Colombia a través de canales consulares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que no hay reportes de peruanos afectados, manteniendo comunicación con ciudadanos en Colombia a través de canales consulares. | Foto: BBC
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El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto provocó una emergencia en diferentes zonas del país, mientras continúan las labores de atención y rescate. El movimiento sísmico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos peruanos afectados. La Cancillería señaló que permanece pendiente de la evolución de la emergencia y mantiene comunicación con la comunidad peruana mediante sus canales consulares.

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Cancillería mantiene contacto con peruanos residentes en Colombia tras el terremoto

La Cancillería peruana expresó su solidaridad con el Gobierno y la población de Colombia por la emergencia ocasionada por el fuerte movimiento sísmico. La institución también transmitió sus condolencias por las personas que perdieron la vida y señaló que continúa realizando seguimiento a la situación.

Los peruanos que se encuentren en Colombia y afronten alguna emergencia pueden comunicarse con las oficinas consulares correspondientes. En Bogotá están disponibles los números de emergencia y central; también se habilitaron líneas de atención en Cali, Medellín y Leticia para atender a los connacionales que requieran asistencia.

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Las autoridades colombianas reportan daños significativos, incluyendo 1.575 viviendas dañadas y 61 edificios colapsados.

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Terremoto en Colombia deja más de 100 personas fallecidas

El balance preliminar señala al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas tras el terremoto. Las mayores cifras de víctimas se concentran en Risaralda, particularmente en Pereira; Valle del Cauca, con especial afectación en Cali; y Chocó. Además, más de 1.400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares mediante una plataforma creada por ciudadanos.

La emergencia también dejó 1.575 viviendas dañadas, 61 edificios colapsados y 18 centros de salud afectados. En Cali, una parte del Hospital Universitario se derrumbó y cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos quedaron bajo los escombros. Ante la magnitud de la situación, el Gobierno colombiano anunció que prevé declarar una emergencia nacional para agilizar el envío de recursos a las zonas afectadas.

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