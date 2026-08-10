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Armonía 10: PNP descarta balacera durante concierto en Manchay, ¿qué pasó?

La PNP aseguró que no hubo disparos durante la presentación de Armonía 10 y que la situación fue controlada, con la presencia de agentes que garantizaron la seguridad de los artistas y el público.

Los agentes policiales, que habían coordinado un operativo, aseguraron la salida segura de los músicos y asistentes tras la suspensión del evento en la Plaza Cívica.
Los agentes policiales, que habían coordinado un operativo, aseguraron la salida segura de los músicos y asistentes tras la suspensión del evento en la Plaza Cívica. | Foto: composición LR
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La presunta balacera reportada durante el concierto de Armonía 10 en Manchay fue descartada por la Policía Nacional del Perú (PNP), según un informe de la Comisaría de Manchay al que tuvo acceso La República este lunes 10 de agosto. El incidente ocurrió la noche del domingo 9 de agosto en la Plaza Cívica de Manchay, durante una actividad por el 453.° aniversario de Pachacámac.

De acuerdo con el documento policial, no se produjeron disparos durante el espectáculo. La presentación fue interrumpida cerca de 30 minutos después de su inicio, cuando algunas personas del público lanzaron piedras y botellas contra el equipo de consolas. La situación generó una alteración del orden público y motivó la suspensión del concierto.

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PNP descarta disparos y precisa qué ocurrió durante el concierto de Armonía 10

El informe señala que Armonía 10 comenzó su presentación aproximadamente a las 10:15 p. m., pese a que el espectáculo había sido programado inicialmente para las 3:00 p. m. La demora habría generado malestar entre parte de los asistentes que permanecían en la Plaza Cívica de Manchay a la espera de la agrupación.

Alrededor de media hora después del inicio, personas ubicadas entre el público empezaron a arrojar piedras y botellas hacia las consolas. Ante la alteración registrada, los agentes decidieron interrumpir la presentación. La PNP precisó que no hubo uso de armas de fuego y que tampoco se registraron disparos efectuados por asistentes, terceros ajenos al evento o efectivos policiales.

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La versión policial contradice los primeros reportes difundidos después del incidente, que señalaban la existencia de una presunta balacera y mencionaban hasta cinco disparos. Según esos testimonios iniciales, el ruido habría provocado que parte del público abandonara el recinto por temor.

Los agentes policiales, que habían coordinado un operativo, aseguraron la salida segura de los músicos y asistentes tras la suspensión del evento en la Plaza Cívica.

Reporte de la PNP sobre lo ocurrido durante el concierto de la PNP en Manchay.

Los agentes policiales, que habían coordinado un operativo, aseguraron la salida segura de los músicos y asistentes tras la suspensión del evento en la Plaza Cívica.

Los agentes policiales, que habían coordinado un operativo, aseguraron la salida segura de los músicos y asistentes tras la suspensión del evento en la Plaza Cívica.

Policía detalla operativo y salida de Armonía 10 de Manchay

El documento también precisa que sí hubo presencia policial durante la actividad. Aunque la Municipalidad de Pachacámac no solicitó formalmente apoyo de la PNP, la Comisaría de Manchay coordinó preventivamente un operativo debido a la concentración de personas prevista para el evento.

El servicio comenzó a las 7:30 p. m. y estuvo integrado por agentes de la Comisaría de Manchay y 25 efectivos del Departamento de Operaciones Especiales (DEPOEOP) Este 2. Los policías fueron distribuidos en la zona del concierto y sus alrededores.

Luego de la suspensión, los agentes pusieron a buen recaudo a los integrantes de Armonía 10 y facilitaron el retiro progresivo de los asistentes. Posteriormente, los músicos fueron acompañados por efectivos policiales hasta el límite de la jurisdicción de Manchay. La información fue corroborada por el comandante general Oscar Arriola y, según el reporte, el desplazamiento terminó sin novedades.

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