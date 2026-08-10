Una enorme estructura tectónica bajo el océano Pacífico impacta directamente en el litoral de Sudamérica, causando intensa actividad sísmica en Perú, Ecuador, Chile y Colombia. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Una enorme estructura tectónica bajo el océano Pacífico impacta directamente en el litoral de Sudamérica, causando intensa actividad sísmica en Perú, Ecuador, Chile y Colombia. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una colosal estructura tectónica yace bajo el océano Pacífico oriental e impacta de forma directa el litoral occidental de Sudamérica. La interacción entre las masas terrestres desencadena una intensa actividad sísmica en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, zonas donde convergen diversas placas con altos niveles de tensión interna. Ante aquel panorama, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que "la sismicidad está estrechamente relacionada con este proceso geodinámico".

Dicha dinámica evoluciona desde hace millones de años en el relieve sudamericano y fue clave para el levantamiento de la cordillera de los Andes. El peligro mayor surge cuando ciertos sectores del contacto entre rocas quedan trabados mientras el desplazamiento continúa; así, la deformación acumulada se libera mediante terremotos de gran magnitud. Además, estudios recientes revelan variaciones considerables en la velocidad y geometría de esta fricción a lo largo de la historia geológica.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

La placa de Nazca es una placa tectónica oceánica situada en el océano Pacífico oriental, directamente frente a la costa occidental de Sudamérica. Foto: CDN

¿Cuál es la gigantesca placa que amenaza a cuatro países sudamericanos?

La placa de Nazca es un bloque tectónico oceánico ubicado en el Pacífico oriental, cuyo margen colisiona con el borde del continente sudamericano y se hunde bajo él mediante subducción. El IGP señala a ese fenómeno como la causa principal de la actividad sísmica nacional, debido al roce constante entre las estructuras. “La actividad sísmica en Perú tiene su origen en el proceso de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana”, explica una investigación del instituto peruano.

Esa placa registra una velocidad de aproximación cercana a 7 u 8 centímetros por año frente al litoral peruano. Las áreas donde el contacto queda trabado acumulan tensión hasta liberar la masa acumulada a través de un terremoto. Países vecinos como Colombia, Ecuador y Chile comparten aquel riesgo geológico constante a lo largo del margen occidental.

Debido a su rápido proceso de subducción, la placa de Nazca forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Foto: CDN

El origen del bloque proviene de la fragmentación de la antigua placa de Farallón a inicios del Mioceno, tras la separación de Cocos. Dicha transformación dio paso al nuevo fragmento meridional que tomó el nombre de Nazca. En el transcurso de millones de años, su avance ha impulsado el desarrollo de los Andes y la elevada frecuencia sísmica en Sudamérica.

¿Cómo influye la placa de Nazca en la actividad tectónica de los Andes?

Un estudio de 2025 publicado por la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth reconstruyó el trayecto de la placa de Nazca tras 34 millones de años. La investigación halló una "reducción cercana al 20%" en la convergencia frente al margen continental durante los últimos 780.000 años, producto de alteraciones en la geometría litosférica. Sin embargo, ese desaceleramiento relativo no elimina la amenaza telúrica, pues el contacto entre masas rocosas mantiene su dinamismo en la actualidad.

La peligrosidad de la placa de Nazca no radica en la placa misma, sino en la enorme acumulación de energía que genera su movimiento constante. Foto: AFP

Por su parte, el bloque Sudamericano recibe el empuje del lecho marino, proceso que deforma la corteza e impulsa la elevación de la cordillera andina. La penetración profunda del suelo oceánico carece de uniformidad; existen franjas con baja inclinación denominadas "flat slabs o segmentos de subducción subhorizontal" que modifican la distribución de sismos y el vulcanismo. El IGP constató dicha estructura bajo diversos sectores del territorio nacional.

Todo el conjunto integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, vasta franja geológica con alta concentración de fosas, volcanes y megaterremotos. Naciones como Chile, Ecuador y Colombia comparten con la población peruana una exposición directa ante esta fricción tectónica. Aunque la ciencia identifica áreas de elevado potencial para futuros cataclismos, la tecnología actual no permite precisar la fecha exacta de un nuevo evento.