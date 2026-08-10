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Terremoto en Colombia: 30 bomberos peruanos están listos para apoyar en tareas de búsqueda y rescate

Una delegación de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) se encuentra preparada para desplazarse al país cafetero y brindar el apoyo necesario tras el movimiento telúrico que deja más de 100 fallecidos.

Miembros del equipo USAR que atienden emergencias
Miembros del equipo USAR que atienden emergencias | Foto: Andina
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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que 30 integrantes de su Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) se encuentran en estado de alerta y preparados para desplazarse a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró este lunes 10 de agosto.

El comandante Leonidas Talenta, director de Imagen Institucional del CGBVP, precisó que el traslado de los agentes depende de que el Gobierno de ese país solicite formalmente apoyo internacional. “Tenemos ya un grupo de 30 efectivos en estado de alerta y, en el caso de que se active, ya pasamos a la siguiente etapa, que es movilización”, expresó.

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Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

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Más de 110 fallecidos tras terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, sacudió gran parte de su territorio y provocó daños considerables en varias ciudades. Los primeros reportes elevan a más de 110 la cifra de fallecidos, aunque el número podría aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Para que los bomberos peruanos puedan llegar a ese país y apoyar en las tareas de emergencia, Colombia debe emitir una solicitud a través de sus autoridades correspondientes. Tras ello, se evalúa la necesidad de apoyo y se realizan las coordinaciones con los equipos especializados. Finalmente, se produce el viaje que podría ser mediante un vuelo humanitario.

¿Qué tipo de apoyo puede brindar el equipo USAR de Perú?

La delegación peruana integra equipos especializados en localización, estabilización y rescate de personas atrapadas entre los escombros de estructuras colapsadas. Su intervención se suele producir después de terremotos, explosiones, derrumbes y otras emergencias que provocan la destrucción de edificaciones, como es el caso del reciente terremoto en Colombia.

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