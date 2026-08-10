Las autoridades activaron protocolos de emergencia tras el sismo, que se sintió en varias regiones, afectando edificios y causando evacuaciones. | Foto: composición LR

Las autoridades activaron protocolos de emergencia tras el sismo, que se sintió en varias regiones, afectando edificios y causando evacuaciones. | Foto: composición LR

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro reportado en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 7:34 a. m. y fue percibido en distintas ciudades del país, entre ellas Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Bogotá. Las autoridades activaron protocolos de emergencia mientras se evaluaban los daños ocasionados por el fuerte sismo.

En Medellín, el sismo provocó momentos de preocupación entre los habitantes de edificios altos. Uno de ellos fue el ciudadano peruano Eduardo Silva, quien se encontraba en el piso 17 de un inmueble cuando inició el movimiento telúrico. Mediante una entrevista con el programa Arriba mi gente cómo experimentó el terremoto y explicó que decidió evacuar el lugar mediante las escaleras de emergencia después de encontrar una zona segura dentro del edificio.

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Terremoto en Colombia: peruano relata evacuación desde el piso 17 en Medellín

Silva contó que se encontraba descansando cuando comenzó el movimiento. Según su testimonio, la intensidad del sismo hizo que los edificios se estremecieran durante el evento, mientras varios residentes reaccionaban con preocupación. También señaló que algunos niños comenzaron a llorar ante la fuerza de este y que numerosas personas optaron por permanecer fuera de sus viviendas.

Después de ubicarse en un espacio considerado seguro, el peruano decidió descender desde el piso 17 hasta la primera planta por las escaleras de emergencia. Al llegar al exterior, observó que varios residentes continuaban en las calles debido a la preocupación por posibles réplicas. Las alarmas del edificio permanecían activadas y los sistemas de emergencia habían comenzado a funcionar desde los primeros momentos del terremoto.

Sismo de 7,4 en Colombia deja daños en edificios y activa protocolos de emergencia

Las afectaciones reportadas fueron más severas en otras zonas del país. De acuerdo con el relato difundido por Arriba mi gente, en Cali se observaron edificaciones dañadas, mientras que en sectores próximos al epicentro se registraron viviendas destruidas y estructuras con grietas. También se informó sobre ventanas rotas y daños en diferentes inmuebles. El aeropuerto de Pereira fue evacuado luego de que algunas estructuras internas, incluidos cielos rasos, resultaran afectadas.

El movimiento también ocasionó interrupciones en ascensores de edificios, por lo que equipos de seguridad y autoridades tuvieron que auxiliar a personas que quedaron atrapadas. Silva indicó que en algunos sectores había inmuebles de tres y cuatro pisos que habían colapsado. Mientras avanzaban las labores de emergencia, las autoridades mantenían activos los protocolos de búsqueda y rescate. Reportes posteriores dieron cuenta de víctimas mortales y heridos en las zonas más afectadas, por lo que el balance continuaba en actualización durante la jornada.