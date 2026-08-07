Investigadores chilenos lideran un estudio que revela el genoma de referencia del clavelito antártico, una especie clave en la adaptación vegetal al frío. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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En un ambiente extremo del planeta, la especie Colobanthus quitensis protagonizó un hito trascendental para la ciencia polar. Un equipo internacional, con liderazgo de investigadores chilenos, obtuvo el genoma de referencia a escala cromosómica del clavelito antártico, una de las dos únicas plantas vasculares nativas del continente helado capaz de soportar sequías y temperaturas congelantes. Este hallazgo histórico fue publicado el 15 de julio de 2026 en la prestigiosa revista Genome Biology and Evolution.

El trabajo científico abre una ventana inédita para descifrar la adaptación vegetal al frío, la estructura de su material genético y los procesos evolutivos en latitudes del polo. La trascendencia de esta flora radica en su uso constante como organismo modelo durante el estudio del estrés ambiental e impacto del cambio climático global.

¿Cómo los expertos lograron secuenciar el genoma de la planta antártica?

Un equipo científico dirigido por Eduardo Castro-Nallar y Claudio Meneses utilizó las herramientas PacBio HiFi y Hi-C para ensamblar el ADN de esta especie. Ese avance dio origen a POLARIX, una reconstrucción con 887,1 millones de pares de bases distribuidos en 40 estructuras de escala cromosómica. La especie cuenta con 80 cromosomas en total (2n=80) al presentar una condición tetraploide.

El logro técnico supera con creces los recursos biológicos previos al alcanzar una precisión del 99% en genes conservados según BUSCO y una completitud del 98,4% mediante k-mers. Los expertos identificaron 40.762 genes codificantes de proteínas, asignando función conocida al 95% de ellos. Asimismo, descifraron la secuencia cloroplástica íntegra —de 151.314 pares de bases y 113 genes— junto con un borrador mitocondrial.

El hallazgo expone que el 69,9% del material genético consta de elementos repetitivos, en especial retrotransposones LTR. Respecto a la calidad del mapa, el coautor Cristóbal Galbán señaló que el trabajo equivale a "completar un rompecabezas del que anteriormente solo se conocían piezas dispersas", lo cual ofrece una base de referencia disponible en repositorios científicos abiertos.

¿Por qué el genoma del clavelito antártico revolucionará la agricultura?

El avance representa el primer ensamblaje a escala cromosómica de una angiosperma antártica, logro que permite investigar la evolución biológica de Colobanthus quitensis en condiciones extremas. De acuerdo con los investigadores, "ofrece una oportunidad excepcional para investigar qué cambios evolutivos permiten que una planta con flores tolere condiciones polares". Además, la abundancia de duplicaciones génicas sugiere una ancestral poliploidía tetraploide, aspecto clave para estudiar la adaptación genómica de esta especie endémica a climas helados.

Ese mapa genético facilitará el análisis minucioso de las respuestas celulares frente al estrés abiótico y las bajas temperaturas. Dichos descubrimientos trascienden la botánica polar, pues el recurso puede apoyar estudios aplicados orientados al desarrollo de cultivos más resistentes a gran escala. En consecuencia, descifrar las rutas metabólicas de supervivencia aportará soluciones biotecnológicas fundamentales para fortalecer la seguridad alimentaria mundial ante la variabilidad climática actual.

Aunque existían secuenciaciones previas del cloroplasto y análisis transcriptómicos fragmentados, la plataforma POLARIX marca un hito de continuidad en el ADN nuclear. Gracias a la herramienta de alta precisión, la comunidad científica evaluará la diversidad poblacional y comparará linajes adaptativos. Así, la biología vegetal finalmente explicará cómo una de las contadas vasculares nativas logró colonizar exitosamente los ecosistemas terrestres más hostiles del planeta.