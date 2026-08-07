Revoy propone una solución innovadora para electrificar el transporte pesado, transformando camiones diésel en híbridos mediante un módulo eléctrico que mejora la eficiencia de combustible y reduce emisiones. | Ilustración LR/Revoy/ChatGPT

Revoy propone una solución innovadora para electrificar el transporte pesado, transformando camiones diésel en híbridos mediante un módulo eléctrico que mejora la eficiencia de combustible y reduce emisiones. | Ilustración LR/Revoy/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La electrificación del transporte pesado enfrenta el reto de sustituir flotas diésel sin exigir costos desmedidos ni redes de carga complejas para trayectos largos. Ante esto, la firma estadounidense Revoy propone transformar tractocamiones convencionales en unidades híbridas mediante un módulo eléctrico con batería y eje propulsor propio que se acopla entre la cabina y el semirremolque. Esta tecnología promete más de 300 kilómetros de asistencia energética por trayecto y busca recortar el gasto de combustible en las rutas comerciales.

Según proyecciones del fabricante, el dispositivo ofrece hasta 200 millas —alrededor de 322 kilómetros— por recarga y logra "disminuir las emisiones de carbono hasta en un 85%", un rendimiento comercial aún sujeto a verificación a gran escala. El proyecto dio un paso clave en mayo de 2026, fecha en que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) determinó que el equipo puede clasificarse como un “trailer converter dolly” dentro de las normativas federales de seguridad vehicular.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo una startup de EE.UU. convertirá camiones diésel en híbridos sin modificar su motor?

Revoy propone un módulo con ruedas que se engancha entre el tractocamión y el semirremolque mediante un sistema de quinta rueda. Esta estructura integra baterías y un eje de propulsión eléctrica que aporta fuerza motriz al conjunto para disminuir el consumo de combustible diésel. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) confirmó que el dispositivo supera las 10.000 libras de peso bruto e incluye frenos neumáticos con sistema ABS.

Durante los trayectos, la asistencia eléctrica asume parte del esfuerzo del transporte de carga y recupera energía mediante desaceleraciones regenerativas. Según la empresa, una unidad cargada puede aportar electricidad durante más de 200 millas (322 kilómetros) a un camión de unas 36,3 toneladas. Si la carga acumulada se agota, el transporte mantiene su desplazamiento diésel tradicional sin perder autonomía.

El modelo operativo exige además estaciones especializadas de intercambio rápido para sustituir componentes descargados en pocos minutos. Esta red de infraestructura resulta indispensable para sostener el apoyo sostenible en corredores logísticos extensos.

¿Cómo revoluciona Revoy la logística con su tecnología híbrida para camiones?

La mayor ventaja del sistema radica en el aprovechamiento de la flota actual. La propuesta añade tracción eléctrica sin retirar el motor diésel ni exigir la sustitución del vehículo, por lo que actúa como una solución intermedia hacia las cero emisiones. Según la compañía, aquel apoyo de batería genera "una reducción de hasta 85% de las emisiones de carbono", aunque dicha cifra responde a estimaciones internas y no a evaluaciones independientes aplicables a cualquier ruta o carga.

En el ámbito regulatorio de Estados Unidos, el proyecto obtuvo un avance clave tras la postura oficial de la NHTSA. En una carta con fecha del 6 de mayo de 2026, la entidad coincidió con la empresa en que el equipo califica como un trailer converter dolly para el cumplimiento de estándares federales, además de catalogarse como trailer para la asignación del número VIN. La institución puntualizó que el dispositivo constituye un vehículo motorizado sujeto a exigencias sobre neumáticos, mangueras y sistemas de frenado neumático.

Dicho dictamen no representa una certificación estatal sobre la eficiencia ambiental ni asegura el despliegue comercial masivo. La agencia advierte que su pronunciamiento es una interpretación normativa que "no tiene fuerza ni efecto de ley" frente al público. El desafío definitivo exige demostrar competitividad en carretera y construir la infraestructura necesaria para integrar sus 300 kilómetros de autonomía a las operaciones diarias.