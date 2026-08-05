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Reniec abrirá tres agencias este feriado 6 de agosto: revisa dónde hacer trámites y recoger tu DNI

Se recomienda verificar el estado del trámite en la web de Reniec, llevando el comprobante de pago, ya que el Banco de la Nación no abrirá durante el feriado.

Las agencias habilitadas están ubicadas en Cercado de Lima, San Borja y Miraflores, donde también se podrán recoger documentos pendientes.
Las agencias habilitadas están ubicadas en Cercado de Lima, San Borja y Miraflores, donde también se podrán recoger documentos pendientes. | Foto: composición LR
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Los ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) podrán acudir este jueves 6 de agosto, feriado nacional, a tres oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima. La medida busca brindar atención presencial durante la jornada no laborable y facilitar el acceso a los servicios más solicitados.

Las sedes habilitadas atenderán de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., horario en el que será posible efectuar diversos trámites o recoger documentos ya emitidos. La institución informó que esta atención especial responde al incremento de la demanda registrado tras los feriados por Fiestas Patrias.

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¿Qué agencias de Reniec atenderán este 6 de agosto y cuál será su horario?

Las tres oficinas que abrirán sus puertas durante el feriado son las siguientes:

  • Oficina Registral de Reniec de Cercado de Lima, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola N.° 545.
  • Oficina Registral de Reniec de San Borja, en la avenida San Luis N.° 1673.
  • Oficina Registral de Reniec de Miraflores, situada en la avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230.

Reniec también recordó que en estas agencias permanece un importante número de documentos pendientes de entrega. En la sede de Cercado de Lima hay 6.998 DNI por recoger, mientras que en San Borja la cifra asciende a 16.975 y en Miraflores alcanza los 17.098. Por ello, exhortó a los ciudadanos que ya concluyeron su trámite a acercarse por su documento, ya que este resulta indispensable para acceder a distintos derechos y servicios.

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Qué trámites del DNI podrás realizar este feriado y cómo verificar si tu documento está listo para recoger

Además de la atención presencial, Reniec mantiene habilitados diversos servicios en su plataforma virtual. Desde su portal es posible solicitar el duplicado o la renovación del DNI, obtener copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros procedimientos.

La entidad precisó que, debido a que el Banco de la Nación no atenderá durante el feriado, los pagos únicamente podrán efectuarse mediante Yape o con tarjeta de crédito o débito a través de la página web de Reniec. Asimismo, recomendó llevar el comprobante de pago al momento de acudir a la oficina elegida y verificar previamente el estado del trámite. Si el sistema muestra un avance del 100%, el ciudadano podrá acercarse a recoger su DNI en la sede seleccionada.

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