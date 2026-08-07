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Perú tembló más de 500 veces: estas son las regiones con mayor cantidad de sismos en lo que va del año

El IGP reportó 533 eventos sísmicos entre enero y el 7 de agosto. La magnitud varió de 3,5 a 5,7 y julio fue el mes más activo, con 115 movimientos telúricos.

Perú reporta actividad sísmica intensa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con 533 sismos entre enero y agosto de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Perú reporta actividad sísmica intensa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con 533 sismos entre enero y agosto de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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Perú continúa registrando una intensa actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026 se reportaron 533 sismos en diferentes regiones del país.

Según las estadísticas oficiales, los eventos registrados tuvieron magnitudes entre 3,5 y 5,7, mientras que la intensidad alcanzó hasta VII en la escala de Mercalli Modificada, que mide el nivel de percepción y los daños ocasionados en la superficie.

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El IGP explicó que la magnitud representa la energía liberada durante un sismo, mientras que la intensidad refleja cómo fue sentido por la población y las afectaciones que produjo en una determinada zona.

Para monitorear la actividad sísmica, el Censis cuenta con una red de 75 estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional. La información se transmite en tiempo real vía satélite y es utilizada por las entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres.

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Julio fue el mes con más sismos

Las cifras del IGP muestran que julio fue el mes con mayor actividad sísmica en lo que va del año, al registrar 115 movimientos telúricos. Le siguieron mayo, con 83 eventos, y junio, con 75.

Arequipa lidera el número de sismos

Por regiones, Arequipa encabeza la lista con 92 sismos registrados entre enero y agosto. Detrás se ubican Lima, con 66, e Ica, con 56 eventos.

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El sismo de Junín fue el más devastador

Aunque los movimientos de mayor magnitud ocurrieron en distintas zonas del país, el evento que dejó las consecuencias más graves se produjo la noche del 18 de julio en la región Junín.

El sismo de magnitud 5,4, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, dejó cinco personas fallecidas, decenas de heridos, viviendas colapsadas, daños en infraestructura pública y cortes del servicio eléctrico en Huancayo, Chupaca y otras localidades.

Además, se reportaron afectaciones en establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen y el Hospital Daniel Alcides Carrión. Tras el movimiento principal, el IGP registró varias réplicas en la zona.

El evento alcanzó intensidades de VI y VII en la escala de Mercalli Modificada, lo que explica los severos daños en viviendas de adobe y otras estructuras vulnerables.

Los sismos de mayor magnitud en 2026

Entre los movimientos telúricos más fuertes registrados este año también destacan:

  • 2 de agosto: sismo de magnitud 5,7 en Huánuco, con epicentro a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu y una profundidad de 152 kilómetros. Alcanzó intensidad III-IV.
  • 30 de julio: sismo de magnitud 5,7 en Ucayali, con epicentro a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa y profundidad de 116 kilómetros. Fue percibido incluso en Lima y registró intensidad IV.
  • 28 de julio: sismo de magnitud 5,5 frente a la costa de Áncash, con epicentro a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote y una intensidad de II-III.

El IGP también reportó diversos sismos de entre 4,5 y 5,0 frente a las costas de Ica, Arequipa, Lima y Junín, así como en la Amazonía peruana, aunque sin causar daños de consideración. La mayoría de los movimientos registrados durante el año presentaron intensidades entre II y IV, consideradas leves o moderadas.

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