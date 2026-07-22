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Van 107 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao

Según el Ministerio Público, estos ataques ocurrieron del 1 de enero al 17 de julio y ya igualaron al total reportado durante todo el 2025. Entre tanto, la policía ha intensificado sus operaciones y capturó a tres extorsionadores que atacaron vehículo de la empresa Translima.

Empresas de transporte interprovincial evalúan suspender operaciones por extorsiones y ataques armados
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En 198 días -del 1 de enero al 17 de julio- se registraron 107 atentados, con víctimas, contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. Esta cifra ya iguala al total reportado durante todo 2025, según informes oficiales del Ministerio Público.

Este organismo autónomo del Estado encargado de dirigir la investigación de los delitos y ejercer la acción penal en representación de la sociedad, registró también 12.634 denuncias por extorsión y chantaje entre enero y junio de este año, a nivel nacional.

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Esa cifra representa un promedio de 1.053 denuncias por mes, 70 por día y aproximadamente tres por hora.

PUEDES VER: Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre las extorsiones que se registran en el Perú

De acuerdo con el análisis, el distrito fiscal de Lima Este es el que registra el mayor número de delitos denunciados, con 1.638 casos; seguido por La Libertad, en el norte del país, con 1.435 casos; Lima Centro, con 1.309 casos; Lima Norte, con 1.163 casos; y Lima Sur, con 1.155 casos.

'GUERRA' A LOS EXTORSIONADORES

En respuesta, la Policía Nacional ha intensificado sus operaciones en búsqueda y captura de extorsionadores. En uno de estos enfrentamientos resultó herido el presunto delincuente colombiano Jarny Ortiz García, de 23 años, quien tuvo que ser internado en el hospital Luis Negreiros del Callao, donde terminó confesando su delito.

Tras su información brindada a la policía fueron detenidas la peruana Kateryn Estefany Muros Márquez (29) y extranjera Paola de los Ángeles Olivo Zumoza (22), por su presunta participación en el atentado perpetrado contra la unidad de transporte público de la empresa Translima, de placa de rodaje C1U-773, ocurrido el 21 de julio en la intersección de la avenida Carlos Izaguirre con la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos.

Katy, detenida por extorsión.

Katy, detenida por extorsión.

En este ataque resultó herida de bala la pasajera Dilcia Marina Gupioc Chuquizuta, quien fue trasladada a la Clínica Jesús del Norte.

Como resultado de las investigaciones realizadas por personal del Grupo Operativo de Extorsiones y Sicariato del Departamento de Investigación Criminal Los Olivos, se confirmó que uno de los autores del atentado se encontraba herido e internado en el Hospital Luis Negreiros Vega, donde fue identificado y detenido.

“Aceptó su participación en los hechos y sindicó a una mujer conocida como 'Katy' como la persona que le proporcionó el arma de fuego y la motocicleta utilizada para cometer el ilícito”, explicó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Detalló que en mérito a dicha información, personal policial al mando del comandante PNP Henry Vílchez Barandiarán se constituyó al restaurante La Cuadra, ubicado en la avenida Pacasmayo N.° 531 – Callao, donde intervinieron a Kateryn Estefany Muros Márquez, a quien se le incautó dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un equipo celular.

Kateryn, quien es natural de Piura, dijo que su participación fue en la recaudación de dinero por recepción a través de Yape. “A diario ingresaba 3 mil o 4 mil soles. Me mandaban una cuenta y yo les reenviaba la plata”, confesó.

larepublica.pe

Posteriormente, producto de las diligencias preliminares, fue intervenida Paola de los Ángeles Olivo Zumoza, por su presunta participación en labores de vigilancia, marcación de vehículos y apoyo logístico para los atentados contra empresas de transporte público.

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Los tres intervenidos fueron trasladados a las instalaciones del Depincri Los Olivos para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley. En los celulares incautados se encontró abundante información vinculada a las extorsiones.

En otra intervención fueron capturados cinco presuntos extorsionadores, vinculados también a atentados contra transportistas (público e interprovincial, como Z-Bus) y comerciantes.

Ellos son los extranjeros Richard Mata Rojas, alias Carupano y Edwin Nieves Gonzales, alias Negrito. También, Miller Viloria Sidrán (a) Gordo), Karol Díaz Vera (a) Gaby y Roberto López Matos, alias Largo.

Presuntos extorsionadores detenidos.

Presuntos extorsionadores detenidos.

Se les encontró una pistola y notas extorsivas donde dejaban el número de celular 901058220. Asimismo, se les incautó una moto, municiones, dinamita, dinero en efectivo, tarjetas, droga, trece celulares y un automóvil.

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