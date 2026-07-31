La violencia en el Callao se intensifica tras el asesinato de un adolescente de 15 años. El menor fue atacado a balazos el 31 de julio al salir de una escuela, perdiendo la vida en un hospital. | Composición LR

La violencia en el Callao se intensifica tras el asesinato de un adolescente de 15 años. El menor fue atacado a balazos el 31 de julio al salir de una escuela, perdiendo la vida en un hospital. | Composición LR

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La violencia volvió a golpear al Callao. Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 31 de julio a espaldas de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla Márquez, luego de ser interceptado por dos sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Según las primeras investigaciones, el menor, identificado con las iniciales G.P.L.R.T., caminaba junto a otra persona cuando fue atacado. Tras el crimen, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos intentaban auxiliar a la víctima.

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El adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión; sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin vida debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

Peritos de la Policía Nacional realizaron las diligencias en la escena del crimen, donde recogieron casquillos de bala y otras evidencias. La Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Joven de 18 años fue baleado en la urbanización Previ

Este nuevo asesinato ocurrió apenas horas después de otro ataque armado registrado en el Callao. La noche del jueves, un joven de 18 años se dirigía a su vivienda cuando fue baleado por presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta en la urbanización Previ, alrededor del óvalo del mismo nombre y cerca de la institución educativa Carlos Phillips y otro colegio cercano.

La víctima, identificada como Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, recibió cuatro disparos y quedó tendida en la vía pública. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y el joven fue trasladado al hospital Negreiros, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La Policía no descarta que este ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas debido a la modalidad del crimen, aunque las investigaciones continúan.

Con estos dos hechos ocurridos en menos de 24 horas, el Callao registra un nuevo episodio de violencia armada que mantiene en alerta a los vecinos. Ambos casos son investigados por la Policía Nacional para establecer si existe algún vínculo entre los ataques y capturar a los responsables.