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‘Expulsan’ a Mark Vito del Perú tras revelarse su nuevo cargo luego de reencuentro con Keiko Fujimori: “Lo estoy devolviendo a su país”

Tiktoker Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, fue regresado a Estados Unidos luego de ser ‘echado’ de Perú y el video es viral en TikTok.

Mark Vito y Keiko Fujimori estuvieron casados durante 18 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Mark Vito y Keiko Fujimori estuvieron casados durante 18 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Mark Vito volvió a estar en el centro de la atención luego de su reencuentro con Keiko Fujimoridurante las actividades oficiales por su juramentación como presidenta del Perú. El exesposo de la mandataria acudió junto a su pareja, Leslie Echevarría, a una cena en Palacio de Gobiernoy posteriormente participó en la Parada Militar, protagonizando así un comentado momento familiar junto a la madre de sus dos hijas: Kaori y Kyara Villanella.

Sin embargo, la estadía del estadounidense en territorio peruano ‘llegó a su fin’ poco después. El tiktoker apareció en el aeropuerto con una maleta y su novia sorprendió al revelar, en tono de broma, que ella misma se encargaría de “devolverlo” a su país. La situación ocurrió luego de que el exesposo de la presidenta peruana revelara el nuevo cargo que asumió en la empresa de Leslie Echevarría.

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‘Expulsan’ a Mark Vito tras revelar su nuevo cargo

La ‘expulsión’ de Mark Vito del Perú no fue una medida oficial ni una decisión de alguna autoridad. El momento se produjo como parte de una publicación de Leslie Echevarría para TikTok, quien mostró al estadounidense en el aeropuerto con su equipaje y bromeó con que lo estaba enviando de regreso a Estados Unidos.

El curioso episodio ocurrió después de que el influencer revelara que asumió un nuevo puesto como gerente comercial de 'Only One Coin', la empresa de su actual pareja dedicada a brindar clases de inglés online.

La situación generó comentarios y bromas en redes sociales, especialmente por las constantes especulaciones sobre si recibiría algún cargo relacionado con el Gobierno tras acompañar a Keiko Fujimorien sus actividades oficiales. En medio de ese contexto, Leslie Echevarría decidió despedirlo con una peculiar frase: "Lo que todo el mundo quería, ya lo estoy devolviendo a su país, ya se va, adiós, Mark", expresó mientras el norteamericano mostraba un semblante triste y se prestaba para las bromas.

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Leslie Echevarría y Mark Vito se reúnen con Keiko Fujimori

La presencia de Mark Vito y Leslie Echevarría junto a Keiko Fujimori llamó la atención debido a la particular relación que mantienen actualmente. Ambos acompañaron a la presidenta durante parte de las celebraciones posteriores a su juramentación y participaron en actividades junto a las hijas que el influencer tiene con la mandataria. La reunión fue presentada como un momento familiar tras la llegada de Fujimori al poder.

Leslie Echevarríatambién explicó por qué decidió acompañar a su pareja en este encuentro y aseguró que recibió una invitación para participar en las actividades. La empresaria defendió su presencia y destacó el significado familiar de la ocasión.

"Siento que era un momento importante que representa mucho para ti, es algo que yo respeto, por eso acompañé a Mark. Hay mucha gente que dice ‘¿por qué fue Leslie?’, porque a mí también me invitaron. Igual, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Igual iban a decir cosas. Yo agradezco mucho la invitación, de corazón, porque para mí, desde el respeto, es un momento familiar", explicó.

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