Caso Víctor Hugo Febre: detienen en Talara a investigado por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

La intervención se realizó en La Brea-Negritos, donde Fiestas fue detenido con sustancias ilícitas y municiones. Estaba acompañado por otro presunto delincuente. | Foto: difusión/Composición LR

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Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en Piura a Fabricio Fiestas Susanival, conocido con el alias de "Fabri", señalado como el presunto responsable del asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Hugo Febre Calle. Además, las autoridades lo vinculan con las lesiones causadas al conductor Jorge Chau Aranda y con el homicidio de Astrid Heredia Ortiz, ocurrido a inicios de esta semana en la provincia de Talara.

La intervención se realizó en el distrito de La Brea-Negritos, en Talara, poco antes de las 2:00 de la tarde. De acuerdo con la Policía, el investigado fue detenido en flagrancia tras hallarle sustancias ilícitas y municiones en su poder. El jefe de la Región Policial Piura, general Manuel Jares, informó que el detenido estaba acompañado por otro presunto integrante de su organización criminal y que ambos serían investigados por diversos delitos cometidos en esa jurisdicción.

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PNP busca a alias "La Muerte", presunto implicado en el crimen del burgomaestre

Durante las investigaciones, la Policía indicó que Fiestas Susanival habría regresado a Piura luego de permanecer en Chile, país al que presuntamente huyó tras el asesinato del alcalde ocurrido el 21 de mayo. Según el general Manuel Jares, el sospechoso habría retornado al quedarse sin dinero después de gastar los S/2.500 que, de acuerdo con la hipótesis policial, recibió por cometer el crimen y no conseguir trabajo en el extranjero. Asimismo, anunció que el próximo 24 de julio se realizará la audiencia en la que solicitarán prisión preventiva en su contra.

Por otro lado, el jefe policial informó que continúan las acciones para ubicar a César Sánchez Cornejo, alias "La Muerte", quien sería el nexo entre la presunta autora intelectual del asesinato, la regidora Patricia Niño Febres, y los implicados en el seguimiento y ejecución del ataque contra el burgomaestre. La Policía sostiene que el investigado habría escapado a Ecuador, por lo que, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, gestionará una orden de captura internacional.