Subasta de terrenos en Lima desde S/ 108 mil: Serpar ofertará lotes en Miraflores, Surco, La Molina y Carabayllo
Los participantes, informa Serpar, deberán adquirir las bases por S/ 50 hasta el 6 de agosto. Se requiere un depósito de 5 % del precio base y presentar documentos específicos para participar en el evento.
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El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la tercera convocatoria nacional para la subasta pública de ocho terrenos ubicados en cinco distritos de la capital. Los lotes, cuyos precios base van desde S/ 108.707 hasta S/ 3,7 millones, podrán ser adquiridos tanto por personas naturales como por empresas interesadas en invertir en inmuebles con saneamiento físico-legal.
La subasta se realizará el 7 de agosto en el Circuito Mágico del Agua y forma parte de una convocatoria abierta a participantes de Lima y de otras regiones del país. Los predios están habilitados para fines residenciales y comerciales, y los recursos obtenidos serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de los parques y clubes metropolitanos.
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¿Dónde están ubicados los terrenos que subastará Serpar?
Los ocho lotes se distribuyen en cinco distritos de Lima. La mayor oferta corresponde a Carabayllo, donde se ubican tres terrenos. También se incluyen predios en Miraflores (dos), Pachacámac (uno), La Molina (uno) y Santiago de Surco (uno).
Los terrenos tienen áreas que van desde 219,64 metros cuadrados hasta 1.383,20 metros cuadrados. Según Serpar, todos cuentan con partida registral propia y saneamiento físico-legal, lo que brinda respaldo jurídico durante el proceso de compra.
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¿Cómo participar en la subasta pública de Serpar?
Los interesados deberán adquirir las bases del proceso por S/ 50, las cuales estarán disponibles hasta el 6 de agosto a las 4:00 p. m. La compra puede realizarse mediante los canales habilitados por Serpar, tanto de forma virtual como presencial.
Para formalizar la participación, será necesario presentar un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del lote elegido, además de la carta de presentación y las declaraciones juradas establecidas en las bases.
El acto público de subasta se desarrollará el 7 de agosto a las 9:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, con la presencia de un notario para garantizar la transparencia del proceso.