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Nasca: realizarán pruebas de ADN a los 11 turistas extranjeros fallecidos en trágico accidente aéreo

Los cuerpos de las 13 víctimas en total fueron trasladados a la morgue de Ica, donde se realizarán pericias forenses para confirmar su identidad. Cónsules de Italia y Alemania ya se encuentran en la región para coordinar con las autoridades peruanas.

Las autoridades realizarán pruebas de ADN para identificar a las 13 víctimas del accidente de la avioneta de Aerodiana en Nasca, donde fallecieron 11 turistas y 2 tripulantes peruanos.
Las autoridades realizarán pruebas de ADN para identificar a las 13 víctimas del accidente de la avioneta de Aerodiana en Nasca, donde fallecieron 11 turistas y 2 tripulantes peruanos. | Difusión
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Las autoridades realizarán pruebas de ADN y otros exámenes forenses para identificar plenamente a las 13 víctimas del accidente de la avioneta de Aerodiana ocurrido el último viernes en Nasca, región Ica. Entre los fallecidos figuran 11 turistas extranjerossiete italianos, dos alemanes y dos españoles—, además del piloto y la copiloto peruanos.

Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal del Ministerio Público en Ica debido a las condiciones en las que quedaron tras el impacto y el incendio de la aeronave. Las pericias permitirán confirmar oficialmente la identidad de cada una de las víctimas antes de iniciar los trámites de repatriación.

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Cónsules extranjeros llegan a Perú

Mientras continúan las diligencias, los cónsules de Italia y Alemania llegaron a la región para recabar información sobre el siniestro y brindar asistencia a los familiares de los fallecidos.

Los representantes diplomáticos se reunieron con efectivos de la Policía Nacional y tienen previsto seguir de cerca el proceso de identificación en la morgue de Ica.

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¿Qué ocurrió en el accidente de Nasca?

La avioneta, un Cessna Caravan C-208 de la empresa Aerodiana, despegó del aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nasca. Sin embargo, cerca de la 1.00 p. m. la tripulación reportó una emergencia cuando sobrevolaba las inmediaciones de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, y poco después se perdió el contacto radial.

La aeronave terminó estrellándose en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, donde se incendió tras el impacto. Equipos de bomberos, la Policía Nacional y personal de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que facilitará las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo coordinan con las embajadas de Italia, Alemania y España para brindar apoyo a los familiares de las víctimas.

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