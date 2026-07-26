Pasajes por Fiestas Patrias se cuadriplican: piden hasta S/200 por viajar al centro y sur del país

Pasajeros denuncian un notable aumento en los precios de los pasajes de buses interprovinciales desde Lima durante las Fiestas Patrias. Los boletos han llegado a costar hasta cuatro veces más. | Foto: Andina/Composición LR

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Decenas de pasajeros denunciaron un fuerte incremento en el precio de los pasajes de buses interprovinciales desde Lima hacia distintas ciudades del centro y sur del país durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Según los usuarios, en algunos destinos las tarifas llegaron a multiplicarse por cuatro, afectando a quienes viajan por vacaciones, trabajo, salud o reuniones familiares.

Los reclamos se registraron principalmente en los terminales terrestres de Yerbateros, en San Luis, y Atocongo, en San Juan de Miraflores. Los viajeros señalaron que el aumento de precios se produjo conforme se acercó el inicio del feriado y solicitaron una mayor supervisión de las autoridades para evitar cobros que consideran excesivos.

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Viajeros denuncian alza de pasajes en terminales de Yerbateros y Atocongo por Fiestas Patrias

En el terminal de Yerbateros, pasajeros con destino a Huancayo y otras ciudades de la sierra central aseguraron que los boletos, cuyo costo habitual oscila entre S/ 30 y S/ 50, llegaron a venderse hasta en S/ 200. Algunos indicaron que las empresas atribuyeron el incremento al accidente de tránsito ocurrido días atrás en la Carretera Central, a la altura de Chicla.

No obstante, los usuarios manifestaron que esa explicación ya no se justificaría debido a que el tránsito en la vía se ha normalizado. También señalaron que el alza afecta especialmente a las familias que deben viajar en grupo. Uno de los pasajeros contó que el traslado de nueve personas pasó de costar alrededor de S/ 273 a cerca de S/ 1.400.

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Boletos hacia Huancayo, Arequipa y otras ciudades alcanzan hasta cuatro veces su precio habitual

Una situación similar fue reportada en el terminal de Atocongo, desde donde parten buses hacia Ica, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna y otros destinos del sur del país. Los pasajeros indicaron que los boletos registraron incrementos de hasta el 100%. En el caso de Arequipa, las tarifas habituales de entre S/ 100 y S/ 120 llegaron a ofrecerse entre S/ 200 y S/ 220, mientras que algunos viajeros encontraron precios de hasta S/ 250 y S/ 280.

Los usuarios también denunciaron que los transportistas informales ofrecían pasajes entre S/ 200 y S/ 250 para algunos destinos. Además, coincidieron en que este tipo de incrementos suele repetirse durante los feriados largos, aunque aseguraron que este año las tarifas han alcanzado niveles mayores. Ante esta situación, recomendaron adquirir los boletos con anticipación para reducir el impacto del alza en los precios.