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Política

Cecilia Chacón a congresistas que enseñan sus votos: "Cualquier infracción es plausible a una denuncia constitucional"

La congresista de Fuerza Popular advirtió a legisladores de la oposición sobre posibles consecuencias constitucionales por mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva. Sin embargo, en 2019 ella misma hizo público su voto en la elección de la Mesa Directiva de ese entonces.

Cecilia Chacón continúa con advertencia a congresistas opositores | Silvana Quiñónez / URPI-LR
Cecilia Chacón continúa con advertencia a congresistas opositores | Silvana Quiñónez / URPI-LR
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Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular que dirige la sesión de elección de Mesa Directiva para la Cámara de Diputados, reiteró en diversas ocasiones a los congresistas de oposición que muestran su voto la posibilidad de que, producto de estas acciones, puedan recibir una denuncia constitucional.

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Para argumentar esta posibilidad, la congresista cita el literal c del artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados: “Las votaciones pueden realizarse de las siguientes formas: Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. La congresista hace hincapié en que se señala el caracter secreto de estas votaciones.

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Sobre esta argumentación, la abogada constitucionalista señaló que esta argumentación caería en un error básico: “El voto secreto está en los reglamentos parlamentarios y su infracción es reglamentaria. La acusación constitucional es por infracciones a la Constitución y por delitos de función, no por eso”, indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Cecilia Chacón también hizo público su voto de Mesa Directiva en el pasado

En 2019, durante la elección de la Mesa Directiva de entonces, Chacón también ejerció un voto por cédula público. La congresista de Fuerza Popular dejó ver que opción marcaba durante ese escrutinio.

Pese a la advertencia realizada por la congresista de Fuerza Popular, los legisladores de la bancada de oposición continuaron mostrando su voto y aplaudiendo el acto de parte de sus compañeros.

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