La paralización de las obras en el Campo de Marte genera inquietud entre vecinos y especialistas, quienes alertan sobre el daño irreversible al arbolado histórico de este parque icónico de Lima. | Composición LR

La paralización de las obras en el Campo de Marte genera inquietud entre vecinos y especialistas, quienes alertan sobre el daño irreversible al arbolado histórico de este parque icónico de Lima. | Composición LR

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La paralización de las obras de remodelación del Campo de Marte no ha disipado las preocupaciones de vecinos y especialistas ambientales. Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aseguró que tomó el control del proyecto para proteger las áreas verdes y garantizar la continuidad de los trabajos, integrantes del colectivo que defiende el parque cuestionan las medidas adoptadas por Invermet y alertan sobre posibles daños irreversibles al arbolado histórico del emblemático espacio público de Jesús María.

El último viernes, representantes del grupo ciudadano participaron en una reunión técnica convocada por el consultor contratado por Invermet para elaborar el plan de recuperación y mitigación ambiental del Campo de Marte. En el encuentro estuvieron presentes ingenieros forestales, arquitectos, urbanistas, abogados, funcionarios de la Municipalidad de Jesús María y la congresista Sigrid Bazán.

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Sin embargo, Claudia Gutiérrez, ingeniera forestal e integrante del colectivo, señaló a La República que existen serias dudas sobre la capacidad técnica del especialista designado para liderar el proceso de recuperación.

‘‘Revisamos parte de su hoja de vida y solamente tiene experiencia en seguridad, salud y medio ambiente e instrumentos de gestión ambiental. No tiene experiencia en arboricultura urbana ni en recuperación de áreas verdes complejas como el Campo de Marte’’, sostuvo.

Según explicó, durante la reunión el consultor no pudo responder preguntas técnicas básicas relacionadas con el manejo del arbolado afectado. ‘‘Pensábamos que ahora sí iban a hacer un buen trabajo, pero lo que vemos es preocupante’’, añadió.

'Hay árboles muertos y otros en muerte progresiva'

El principal cuestionamiento apunta al impacto que las obras habrían tenido sobre las raíces de cientos de árboles del parque. De acuerdo con la especialista, la ejecución de zanjas para veredas, instalaciones eléctricas y nuevos canales de agua provocó la mutilación de raíces fundamentales para la estabilidad y supervivencia de los árboles.

‘‘Cuando a un árbol le mutilas raíces de estabilidad o raíces que absorben agua y nutrientes, lo estás condenando a morir’’, advirtió.

La ingeniera indicó que en una primera inspección técnica identificaron al menos 20 árboles muertos en pie, ubicados cerca de las zonas intervenidas. Posteriormente, durante una segunda visita, detectaron ejemplares inclinados y con riesgo de caída.

‘‘Hay árboles que ya están en una situación crítica y otros que están entrando en una muerte progresiva. Si no se hace nada, podrían morir en dos o tres años, cuando el parque ya esté abierto al público. Eso sería una bomba de tiempo’’, alertó.

La especialista sostuvo que las actuales labores ejecutadas por Invermet —como riego por aspersión y mantenimiento superficial— no atienden el problema de fondo.

'El problema no es solo el riego. Hay raíces expuestas y mutiladas. El riego superficial ni siquiera llega a las profundidades donde el árbol necesita recuperar humedad y nutrientes', explicó.

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Cuestionamientos al expediente técnico

El colectivo también cuestionó el diseño inicial del proyecto de remodelación. Según indicó Claudia, el expediente técnico de la obra no contaba con un inventario forestal detallado, pese a tratarse de uno de los principales pulmones verdes de Lima.

‘‘En el expediente solo había un párrafo que decía que existían 1.650 árboles comunes usados en áreas verdes. Luego la empresa encontró más de 1.900 y posteriormente aparecieron documentos donde se hablaba de casi 2.400 árboles. No existe una línea base clara’’, señaló.

La ausencia de información técnica previa impediría determinar con precisión cuántos árboles fueron afectados directamente por las obras y cuál era su estado fitosanitario antes de la intervención.

‘‘No había estudios fitosanitarios ni inventarios forestales adecuados. No sabían cómo manejar el arbolado ni qué especies requerían protección especial’’, afirmó.

Asimismo, advirtió que existen posibles afectaciones al patrimonio cultural debido a trabajos realizados cerca del monumento a los caídos de la guerra de 1941 entre Perú y Ecuador.

Nueva licitación tardaría hasta seis meses

Tras la resolución del contrato con el Consorcio Ejecutor Disamart, anunciada oficialmente por la Municipalidad de Lima el pasado 20 de mayo, el proyecto deberá atravesar un nuevo proceso administrativo antes de reanudar obras.

De acuerdo con la integrante del colectivo, la reformulación del saldo de obra y la obtención de nuevos permisos ambientales podrían tomar entre cinco y seis meses.

‘‘Ellos tienen que reformular el saldo de obra y solicitar permisos ambientales correctivos. Eso no es inmediato’’, explicó.

En ese contexto, el colectivo exige que el presupuesto restante —estimado en alrededor de S/12 millones— priorice acciones de recuperación ambiental y compensación por árboles afectados.

‘‘Lo primero debería ser recuperar el Campo de Marte y garantizar que lo que falta construir no siga afectando las áreas verdes’’, sostuvo.

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Municipalidad asegura continuidad del proyecto

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró recientemente que la comuna actuó de manera inmediata para proteger las áreas verdes y garantizar la continuidad de las obras.

‘‘Hemos tomado acción. Hoy esto está bajo control de Invermet y estamos en proceso para trasladar la culminación de las obras a una nueva contratista’’, declaró.

La municipalidad informó que actualmente se ejecutan trabajos de podas sanitarias, recuperación de raíces expuestas, tratamientos fitosanitarios y mejoramiento de suelos en los más de 122 mil metros cuadrados intervenidos.

No obstante, un informe de OEFA advirtió que las obras no contemplaban presupuesto específico para riego, mientras que vecinos denunciaron que los árboles permanecieron hasta cinco meses sin recibir agua adecuada.

Piden intervención de OEFA y Ministerio de Cultura

Finalmente, el colectivo solicitó reuniones con el alcalde de Lima y pidió la intervención del Ministerio del Ambiente, OEFA y del Ministerio de Cultura para supervisar la situación ambiental y patrimonial del Campo de Marte.

‘‘Queremos que escuchen a los especialistas y vecinos que estamos todos los días vigilando el parque. La paralización de la obra también ha sido resultado de la organización vecinal’’, concluyó Gutiérrez.

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