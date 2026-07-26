Cambios en la venta de entradas a Machu Picchu: Ministerio de Cultura aprueba compra presencial anticipada por Fiestas Patrias

Los turistas que lleguen a Machu Picchu Pueblo ahora podrán comprar boletos presenciales hasta con tres días de anticipación, según anunció la Dirección de Cultura de Cusco. | Foto: Andina/Composición LR

Los turistas que lleguen a Machu Picchu Pueblo ahora podrán comprar boletos presenciales hasta con tres días de anticipación, según anunció la Dirección de Cultura de Cusco. | Foto: Andina/Composición LR

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Los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a Machu Picchu Pueblo podrán adquirir, de manera excepcional, boletos presenciales para ingresar a la Llaqta de Machu Picchu hasta con tres días de anticipación a la fecha de su visita. La medida fue anunciada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en el marco de la temporada alta de turismo y las celebraciones por Fiestas Patrias a través de la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC.

La disposición busca brindar mayores facilidades a los visitantes que planean recorrer el principal atractivo turístico del país. Con este cambio, quienes arriben a la localidad también conocida como Aguas Calientes podrán asegurar su ingreso con anticipación y organizar mejor su estadía antes de acceder a la ciudadela inca.

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Turistas podrán comprar boletos presenciales para Machu Picchu hasta con tres días de anticipación

La Dirección de Cultura de Cusco informó que la venta anticipada de entradas fue habilitada de forma excepcional debido al incremento de visitantes durante la temporada alta. Según la entidad, la medida permitirá mejorar la planificación de los viajes y ampliar las oportunidades de acceso a la Llaqta de Machu Picchu.

Hasta ahora, los turistas que llegaban a Machu Picchu Pueblo podían adquirir uno de los boletos presenciales disponibles para ingresar ese mismo día, siempre que existiera disponibilidad. Con la nueva disposición, podrán comprar sus entradas con hasta tres días de anticipación a la fecha programada para su visita.

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Medida excepcional busca facilitar el ingreso durante la temporada alta de turismo

El aforo autorizado para la ciudadela inca es de 5.600 visitantes por día, conforme a la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC. De ese total, 4.600 boletos se comercializan a través de la plataforma virtual, mientras que 1.000 entradas se ofrecen de manera presencial en Machu Picchu Pueblo.

La decisión se adopta luego de que, durante junio, se registraran extensas filas de turistas que buscaban acceder a uno de los boletos presenciales disponibles. Tras esos episodios y las denuncias por presuntos inconvenientes durante la atención, la Dirección de Cultura de Cusco optó por habilitar excepcionalmente la venta presencial anticipada para facilitar el acceso de los visitantes durante el periodo de mayor demanda turística.