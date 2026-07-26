HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cambios en la venta de entradas a Machu Picchu: Ministerio de Cultura aprueba compra presencial anticipada por Fiestas Patrias

La medida responde al incremento de visitantes en la temporada alta y busca mejorar la planificación de viajes y asegurar el ingreso a la famosa ciudadela inca de Machu Picchu.

Los turistas que lleguen a Machu Picchu Pueblo ahora podrán comprar boletos presenciales hasta con tres días de anticipación, según anunció la Dirección de Cultura de Cusco.
Los turistas que lleguen a Machu Picchu Pueblo ahora podrán comprar boletos presenciales hasta con tres días de anticipación, según anunció la Dirección de Cultura de Cusco. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a Machu Picchu Pueblo podrán adquirir, de manera excepcional, boletos presenciales para ingresar a la Llaqta de Machu Picchu hasta con tres días de anticipación a la fecha de su visita. La medida fue anunciada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en el marco de la temporada alta de turismo y las celebraciones por Fiestas Patrias a través de la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC.

La disposición busca brindar mayores facilidades a los visitantes que planean recorrer el principal atractivo turístico del país. Con este cambio, quienes arriben a la localidad también conocida como Aguas Calientes podrán asegurar su ingreso con anticipación y organizar mejor su estadía antes de acceder a la ciudadela inca.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla

lr.pe

Turistas podrán comprar boletos presenciales para Machu Picchu hasta con tres días de anticipación

La Dirección de Cultura de Cusco informó que la venta anticipada de entradas fue habilitada de forma excepcional debido al incremento de visitantes durante la temporada alta. Según la entidad, la medida permitirá mejorar la planificación de los viajes y ampliar las oportunidades de acceso a la Llaqta de Machu Picchu.

Hasta ahora, los turistas que llegaban a Machu Picchu Pueblo podían adquirir uno de los boletos presenciales disponibles para ingresar ese mismo día, siempre que existiera disponibilidad. Con la nueva disposición, podrán comprar sus entradas con hasta tres días de anticipación a la fecha programada para su visita.

PUEDES VER: Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

lr.pe

Medida excepcional busca facilitar el ingreso durante la temporada alta de turismo

El aforo autorizado para la ciudadela inca es de 5.600 visitantes por día, conforme a la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC. De ese total, 4.600 boletos se comercializan a través de la plataforma virtual, mientras que 1.000 entradas se ofrecen de manera presencial en Machu Picchu Pueblo.

La decisión se adopta luego de que, durante junio, se registraran extensas filas de turistas que buscaban acceder a uno de los boletos presenciales disponibles. Tras esos episodios y las denuncias por presuntos inconvenientes durante la atención, la Dirección de Cultura de Cusco optó por habilitar excepcionalmente la venta presencial anticipada para facilitar el acceso de los visitantes durante el periodo de mayor demanda turística.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Arqueólogos descubren en Italia un tejido más antiguo que Machu Picchu y la Gran Muralla china: pertenece a la Edad del Hierro

Arqueólogos descubren en Italia un tejido más antiguo que Machu Picchu y la Gran Muralla china: pertenece a la Edad del Hierro

LEER MÁS
¡Orgullo patrio! Perú lidera el Best in Travel 2026 y es elegido el mejor destino turístico de Sudamérica

¡Orgullo patrio! Perú lidera el Best in Travel 2026 y es elegido el mejor destino turístico de Sudamérica

LEER MÁS
La única réplica de Machu Picchu en Lima: cuánto cuesta y cómo visitar este atractivo del Parque de las Leyendas

La única réplica de Machu Picchu en Lima: cuánto cuesta y cómo visitar este atractivo del Parque de las Leyendas

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje

Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje

LEER MÁS
Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

LEER MÁS
Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla

Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla

LEER MÁS
Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025