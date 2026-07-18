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Padre de familia termina en UCI tras caer de bus en Jesús María: "La puerta se abrió y resbaló"

Los familiares cuestionan la versión del conductor sobre la caída, que sostiene que se abrió la puerta posterior. Exigen investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

La familia del afectado denuncia presunta negligencia en el servicio de transporte, sosteniendo que el pasajero cayó mientras la unidad estaba en marcha.
La familia del afectado denuncia presunta negligencia en el servicio de transporte, sosteniendo que el pasajero cayó mientras la unidad estaba en marcha. | Foto: composición LR
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Un padre de familia permanece en estado crítico luego de sufrir una caída desde una cúster en movimiento en el distrito de Jesús María. El accidente ocurrió la mañana del miércoles 15 de julio y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde actualmente recibe atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La familia perdió contacto con el hombre durante varias horas y recién pudo conocer su paradero por la noche, cuando una enfermera del hospital confirmó que había ingresado al área de Emergencia como paciente no identificado. Desde entonces, sus familiares permanecen a la espera de su evolución médica mientras también buscan que se esclarezcan las circunstancias del accidente.

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Familia denuncia presunta negligencia tras la caída de un pasajero de una cúster en Jesús María

Los familiares sostienen que el hecho habría ocurrido por una aparente negligencia durante el servicio de transporte. Según indicaron, el afectado cayó cuando la unidad aún estaba en movimiento, por lo que consideran necesario determinar si existió responsabilidad por parte del conductor o de la empresa de transporte involucrada.

Uno de los hermanos explicó que el conductor declaró ante las autoridades que el pasajero cayó del vehículo luego de que se abriera la puerta posterior. Sin embargo, la familia cuestiona esa versión y busca acceder a registros audiovisuales que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Nos enteramos de que el chofer estaba detenido en la comisaría de Jesús María (…) Lo que dice el chofer es que se cayó del bus. El bus es de la empresa CTI y dice que se abrió la puerta de la parte posterior y resbaló”, explicó en una entrevista para Latina Noticias.

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Padre de familia permanece en UCI mientras sus familiares buscan esclarecer las causas del accidente

El estado de salud del paciente continúa siendo delicado. Sus familiares informaron que presenta múltiples lesiones en la cabeza, entre ellas fracturas en el cráneo e inflamación cerebral, motivo por el que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Actualmente permanece inducido al coma, con asistencia de respiración mecánica y pronóstico reservado.

Mientras esperan una evolución favorable, la familia también impulsa las investigaciones del caso. Señalaron que las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas hasta el momento muestran que la caída ocurrió a mitad de una cuadra y no en un paradero autorizado, lugar donde normalmente debería abrirse la puerta para el descenso de pasajeros. Asimismo, indicaron que el conductor fue intervenido por la Policía y esperan que las diligencias permitan determinar si existió alguna responsabilidad en el accidente.

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