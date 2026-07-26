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Miguel Grau: 192 años de un legado que continúa inspirando al Perú

El Caballero de los Mares dedicó su vida al servicio de la nación. Fue marino, estratega naval, congresista, esposo y padre ejemplar. Su trayectoria y conducta constituyen un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones.

Miguel Grau Seminario.
Miguel Grau Seminario.
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La Marina de Guerra del Perú conmemora este 27 de julio el 192.º aniversario del natalicio del Almirante Miguel Grau Seminario, con una ceremonia institucional que se realizará en la Escuela Naval del Perú, en honor a una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional y símbolo universal de honor, valor, humanidad y profundo sentido del deber.

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Nacido en Piura en 1834, Miguel Grau dedicó su vida al servicio de la nación. Fue marino, estratega naval, congresista, esposo y padre ejemplar. Su trayectoria y conducta constituyen un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones.

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Su vocación por el mar nació desde temprana edad. A los ocho años se embarcó como grumete a bordo del bergantín Tescua y, posteriormente, recorrió los principales mares del mundo en naves mercantes, antes de ingresar a la Marina de Guerra del Perú como guardiamarina.

Durante la Guerra del Pacífico, al mando del monitor Huáscar, demostró sus excepcionales capacidades como estratega naval y su profunda grandeza humana. Tras el combate de Iquique, ordenó rescatar a los 62 náufragos de la corbeta chilena Esmeralda y envió a la viuda del Comandante Arturo Prat sus objetos personales, junto con una carta en la que reconoció el valor de su esposo. Estos actos de humanidad y caballerosidad le valieron el reconocimiento histórico como el Caballero de los Mares.

PUEDES VER: Miguel Grau Seminario: el origen del título 'El Caballero de los Mares'

Grau también participó activamente en la vida democrática del país. Como diputado por la provincia de Paita, defendió desde el Congreso de la República la necesidad de fortalecer y equipar adecuadamente a la Marina de Guerra para proteger los intereses nacionales.

El 8 de octubre de 1879, en el combate de Angamos, entregó su vida junto a su valiente tripulación en defensa de la soberanía y el honor nacional. Desde entonces, su ejemplo trascendió el tiempo y se convirtió en un legado que pertenece a todos los peruanos.

Ciento noventa y dos años de su natalicio, la Marina de Guerra del Perú honra la memoria del Almirante Miguel Grau Seminario y reafirma su compromiso de mantener vigente su legado de honor, lealtad, valor, humanidad y profundo sentido del deber al servicio del Perú.

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