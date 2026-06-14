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Sociedad

"Les están quitando la vida": Vecinos marchan en defensa del Campo de Marte y denuncian daños a más de 20 árboles

Desde hace cinco meses, el Campo de Marte se encuentra en mantenimiento, donde muchos árboles fueron dañados.

Los manifestantes exigen un plan de emergencia forestal, señalando daños en más de veinte árboles que podrían comprometer su salud a largo plazo.
Los manifestantes exigen un plan de emergencia forestal, señalando daños en más de veinte árboles que podrían comprometer su salud a largo plazo. | Foto: Elvis Cairo
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La tarde del último domingo, vecinos de Jesús María realizaron un pasacalle por diferentes calles del distrito para expresar su preocupación por la situación del Campo de Marte, espacio que permanece en obras y mantenimiento desde hace cinco meses. Acompañados por una batucada y portando pancartas, los participantes exigieron medidas para proteger las áreas verdes y atender los presuntos daños ocasionados durante los trabajos ejecutados en el lugar.

Los manifestantes señalaron que las intervenciones aún no han concluido y cuestionaron el impacto que estas habrían tenido sobre el ecosistema del principal pulmón verde del distrito. Según indicaron, más de una veintena de árboles presentan afecciones que podrían comprometer su estado a largo plazo.

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Denuncian daños a árboles y exigen plan de emergencia forestal

Claudia Gutiérrez, vocera de los vecinos de Jesús María, afirmó que los problemas no solo estarían relacionados con la falta de riego durante varios meses, sino también con las obras realizadas en la zona. Según explicó, las excavaciones y la construcción de canales habrían afectado las raíces de diversos árboles, debilitando su capacidad de sostén y supervivencia.

Asimismo, indicó que la última comunicación con las autoridades se produjo en abril y que, tras varios meses sin respuestas, la semana pasada presentaron una solicitud de audiencia al alcalde Renzo Reggiardo. Los vecinos esperan una pronta reunión para abordar la situación y conocer las acciones que se adoptarán.

Entre sus principales demandas figura la implementación de un plan de emergencia forestal y la realización de un análisis de riesgo para evaluar el estado de los árboles ubicados dentro del Campo de Marte. Los residentes advierten que las consecuencias podrían evidenciarse en los próximos años, incluso cuando las obras ya hayan concluido y el espacio vuelva a recibir visitantes.

Los vecinos adelantaron que continuarán organizando actividades y movilizaciones para exigir soluciones ante una problemática que, aseguran, afecta uno de los espacios públicos más importantes de Jesús María.

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