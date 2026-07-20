HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Beca Bicentenario no hay, pero Congreso despilfarra dinero | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

¿Tienes un negocio? Indecopi prohíbe a los municipios exigir este requisito para reabrir tu local tras una clausura

Indecopi eliminó exigencias ilegales para levantar clausuras y para empresas de transporte, destacando la importancia de respetar el marco legal y evitar cargas innecesarias para los ciudadanos.

Entre los requisitos ilegalmente exigidos, se incluyen documentos para levantar clausuras temporales y exigencias excesivas a empresas de transporte.
Entre los requisitos ilegalmente exigidos, se incluyen documentos para levantar clausuras temporales y exigencias excesivas a empresas de transporte. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegales diversas barreras burocráticas impuestas por las municipalidades de Santiago de Surco y Huaral, al concluir que exigían requisitos no contemplados en la legislación vigente para realizar procedimientos administrativos relacionados con actividades económicas.

Las resoluciones, emitidas por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL), establecen que las entidades municipales no pueden incorporar condiciones adicionales a las previstas por la ley. Además, disponen que las medidas declaradas ilegales dejarán de aplicarse en casos similares desde el día siguiente de la publicación de sus respectivos extractos en el Diario Oficial El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

lr.pe

¿Qué requisito fue declarado ilegal para levantar la clausura temporal de un establecimiento?

En el caso de la Municipalidad de Santiago de Surco, la Sala determinó que era ilegal exigir un acta u otro documento adicional para levantar automáticamente la clausura temporal de un establecimiento cuando el administrado ya había corregido las observaciones que motivaron la sanción.

La resolución recuerda que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece que, una vez comunicada la subsanación de las observaciones, la municipalidad dispone de 48 horas para emitir y notificar una observación debidamente sustentada. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, la clausura temporal queda levantada de manera automática, por lo que no corresponde exigir documentos adicionales que retrasen ese efecto legal.

Asimismo, la Sala declaró la inaplicación con efectos generales de los incisos 34.3 y 34.4 del artículo 34 de la Ordenanza N.° 701-MSS, de modo que esa exigencia no podrá mantenerse en procedimientos similares.

PUEDES VER: Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

lr.pe

Las resoluciones también eliminan exigencias para empresas de transporte en Huaral

En otra decisión, Indecopi declaró ilegales cuatro requisitos exigidos por la Municipalidad Provincial de Huaral a las empresas que brindan el servicio de transporte de personas en auto colectivo. Entre ellos figuraban la presentación de cartas notariales, documentos firmados por ambas partes para dar de baja vehículos y un estudio técnico para modificar la ficha técnica de las unidades.

La Sala concluyó que estos documentos no estaban previstos en la normativa aplicable y excedían lo necesario para el procedimiento de retiro de vehículos. Además, recordó que las entidades públicas no pueden exigir documentos originales cuando la legislación dispone la aceptación de copias simples, ni incorporar nuevos requisitos sin respaldo en una norma con rango de ley.

Indecopi precisó que estas resoluciones no restringen las funciones de supervisión, fiscalización o regulación de las municipalidades. Sin embargo, dichas competencias deben ejercerse respetando el marco legal y los principios de simplificación administrativa, evitando imponer cargas o condiciones que la legislación vigente no contempla.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Día del Pollo a la Brasa: "Mi pollito Fiu Fiu", "El pollo tres piernas" y más de 500 pollerías protegieron sus marcas ante Indecopi

Día del Pollo a la Brasa: "Mi pollito Fiu Fiu", "El pollo tres piernas" y más de 500 pollerías protegieron sus marcas ante Indecopi

LEER MÁS
Indecopi sanciona a UPN por atribuir a estudiante deuda de S/3.376 por ciclo que no cursó y reportarlo a Infocorp

Indecopi sanciona a UPN por atribuir a estudiante deuda de S/3.376 por ciclo que no cursó y reportarlo a Infocorp

LEER MÁS
Compró un televisor a S/ 329 y le cancelaron el pedido: Indecopi sanciona a conocida tienda por departamento y ordena entrega del producto

Compró un televisor a S/ 329 y le cancelaron el pedido: Indecopi sanciona a conocida tienda por departamento y ordena entrega del producto

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Accidente múltiple en la línea Amarilla: varios vehículos chocaron a la altura del puente Huascar

Accidente múltiple en la línea Amarilla: varios vehículos chocaron a la altura del puente Huascar

LEER MÁS
Sismo de 5,1 en Junín EN VIVO últimas noticias: reportan 6 muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados

Sismo de 5,1 en Junín EN VIVO últimas noticias: reportan 6 muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados

LEER MÁS
Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

LEER MÁS
Montañistas van 4 días desaparecidos en el Huascarán: son ubicados en zona de alto riesgo, pero no pueden rescatarlos

Montañistas van 4 días desaparecidos en el Huascarán: son ubicados en zona de alto riesgo, pero no pueden rescatarlos

LEER MÁS
Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025