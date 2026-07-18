Indecopi sanciona a UPN por atribuir a estudiante deuda de S/3.376 por ciclo que no cursó y reportarlo a Infocorp
La entidad determinó que la UPN incurrió en tres infracciones, incluyendo el reporte indebido a una central de riesgo y la falta de información clara sobre el procedimiento de retiro.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a la Universidad Privada del Norte (UPN) luego de determinar que atribuyó una deuda de S/3.376 a una estudiante que había solicitado retirarse antes del inicio del ciclo académico 2025-I y que, según el procedimiento, no llegó a utilizar el servicio educativo. La decisión también comprende el reporte de dicha obligación a una central de riesgo.
El caso se originó tras la denuncia presentada por la alumna, quien cuestionó que la universidad le exigiera el pago correspondiente al programa de Ingeniería Industrial pese a haber comunicado oportunamente su retiro. Durante la investigación, la institución educativa aceptó las imputaciones formuladas por la autoridad, lo que permitió establecer su responsabilidad por diversas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
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¿Por qué Indecopi sancionó a la UPN por cobrar una deuda a una estudiante que se retiró del ciclo?
Indecopi concluyó que la universidad incurrió en tres infracciones relacionadas con la prestación del servicio educativo. La primera consistió en atribuir de manera indebida una deuda de S/3.376 por el ciclo académico 2025-I, pese a que la estudiante sostuvo haber solicitado su retiro antes del inicio de clases y no haber recibido el servicio. Asimismo, la entidad determinó que esa obligación fue utilizada para reportarla ante Infocorp.
Además, el órgano resolutivo estableció que la universidad no brindó información clara, suficiente y oportuna sobre el procedimiento formal para efectuar el retiro del ciclo académico. Como resultado, se impusieron tres amonestaciones, una por cada infracción detectada: el cobro indebido, el uso de métodos abusivos de cobranza mediante el reporte a Infocorp y la falta de información sobre el trámite de retiro.
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Medidas que deberá cumplir la UPN tras la sanción impuesta por Indecopi
Junto con las amonestaciones, Indecopi dispuso una serie de medidas correctivas para restituir la situación de la consumidora. Entre ellas figuran:
- La eliminación de la deuda de los registros de la universidad
- El cese de cualquier acción de cobranza vinculada a ese concepto
- La emisión de una constancia de no adeudo
- La gestión necesaria para retirar el reporte efectuado ante la central de riesgo.
La resolución también ordena que la universidad remita a la estudiante información clara sobre el procedimiento de retiro de ciclo académico y asuma el pago de las costas del procedimiento, fijadas en S/36. Indecopi precisó que el pedido de una eventual indemnización por daños y perjuicios no podía ser resuelto en esta vía administrativa, por lo que, de ser el caso, deberá reclamarse ante el Poder Judicial. La decisión aún no es definitiva y puede ser apelada dentro del plazo de quince días hábiles; de no presentarse un recurso, la resolución quedará consentida.