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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 20 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 20 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, lunes 20 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

07:17
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 20 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4092, de acuerdo a datos del portal Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 20 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,415 la venta.

Precio del dólar hoy, lunes 20 de julio en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:17
20/7/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 20 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4092, de acuerdo a datos del portal Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes 20 de julio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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