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Bomberos dan último adiós a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

El can adoptado era el primero en subir al camión ante una emergencia. La Compañía de Bomberos Paita 31 (Piura) lo despidió en su patio de maniobras encendiendo las sirenas de sus unidades.

Bomberos despiden a Carbón, perro adoptado que acompañó sus labores en Piura
Bomberos despiden a Carbón, perro adoptado que acompañó sus labores en Piura | Composición LR / Difusión
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Miembros de la Compañía de Bomberos Paita 31 le dieron una despedida con honores a Carbón, un perrito que por mucho tiempo acompañó las labores que realizan en la región Piura. Los voluntarios se reunieron en su patio de maniobras y encendieron las sirenas de sus unidades para darle un último adiós como un integrante más de la familia.

Según el jefe de la compañía, Martín Gómez, el animal llegó hace casi 6 años a la dependencia y fue adoptado por los uniformados, convirtiéndose en un fiel compañero de sus jornadas de trabajo. "Es una mascota que nos cuidaba en todo momento, cuando salíamos o cuando la compañía se quedaba sola. Nos deja un gran vacío, un hondo pesar", dijo.

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Carbón recibía a los agentes después de cada emergencia y se subía a las unidades para acompañarlos

El líder del equipo de bomberos contó a Noticias Paita 3.0 que el can, de color oscuro y algunas manchas negras, se volvió un visitante frecuente de la compañía porque llegaba para entretenerse con otros animales que tienen en el lugar. "No era de nosotros, le abrimos las puertas porque venía a jugar con otra mascota que nosotros teníamos acá", indicó.

Al notar su presencia constante, los hombres de rojo decidieron adoptarlo y velar por su seguridad. Carbón retribuía ese cuidado con sus muestras de afecto en las situaciones más difíciles para los voluntarios, ya que se comportaba como un bombero más y era el primero en subir a los camiones y en recibir al equipo luego de cada emergencia.

“Los animales son parte de la familia y despedirlos duele bastante”

Martín Gómez resaltó que en su compañía los animales son considerados parte de la familia, por lo que despedirlos siempre genera un dolor profundo en sus integrantes. Carbón fue cargado en una camilla de rescate, se le colocó un chaleco de bombero canino y, finalmente, su cuerpo fue enterrado en un espacio ubicado dentro de la institución.

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