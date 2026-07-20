➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de abril, según Jhan Sandoval

Consulta las acertadas predicciones y aprovecha al máximo las oportunidades que el destino tiene reservadas para ti. ¡Infórmate sobre tu futuro hoy! | Foto: composición LR

Consulta las acertadas predicciones y aprovecha al máximo las oportunidades que el destino tiene reservadas para ti. ¡Infórmate sobre tu futuro hoy! | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 20 de abril? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del lunes 20 de abril?

Aries: Por más que te esfuerzas sientes que no avanzas en ese tema que debes de resolver. Sé paciente, hoy tendrás el apoyo de una persona con sentido práctico y experiencia. Todo se resolverá.

Tauro: Sentir que tus compañeros o superiores confían en tu capacidad te dará la seguridad que necesitas para poner en marcha las estrategias que tienes en mente. Tu gestión seguirá siendo admirada.

Géminis: Saldrá a la luz información que se mantenía oculta. Enterarte de cosas que se encontraban a tus espaldas te ayudará a planificar y organizar nuevas estrategias para que nada te afecte.

Cáncer: Tendrás que llegar a un acuerdo con alguien que tiende a la obstinación y a la terquedad. No pierdas la paciencia y trata de negociar. En el amor, esa persona que decidió alejarse te buscará.

Leo: No te confíes de tu experiencia y aún menos improvises soluciones. Estarás al frente de una gestión que resultaría complicada si no la abordas con cautela y sumas asesoría especializada. Considéralo.

Virgo: Luego de un largo tiempo de espera recibirás una oferta laboral que será muy satisfactoria y positiva, acéptala. En el amor, haber reflexionado te hace consciente de tus errores. Habrá reconciliación.

Libra: Tratarás de culminar a tiempo tu labor para asistir a una reunión con amigos. Cuidado con la ligereza y la falta de detalle que tengas con tu gestión. Podrías cometer errores y no detectarlos a tiempo.

Escorpio: Superarás cualquier obstáculo que no te permitía avanzar. Si tienes en mente realizar alguna inversión será positiva y te permitirá consolidar tu economía. Se aproxima un viaje, prepárate.

Sagitario: Notarás que algunas personas intentan competir contigo y de manera desleal. Saberlo te permitirá ser más estratégico y cuidar tu información. Llega una propuesta laboral, será favorable.

Capricornio: Recibirás una comunicación importante. Tendrás que presentar documentos o agilizar una gestión, puesto que te advertirán del poco tiempo con el que cuentas para avanzar. Prepárate.

Acuario: Cuidado con las ofertas que puedas escuchar. Una persona con malas intenciones te ofrecerá participar en negocios que no serán favorables. Mantén distancia y evitarás riesgos financieros.

Piscis: No estás viendo las soluciones a tus problemas por el exceso de estrés, sumado al agotamiento mental que experimentas. Necesitas descansar, luego el panorama será mucho más claro.



