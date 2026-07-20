VIH puede no presentar síntomas durante años y es la ITS con más atenciones: alertan por transmisión maternoinfantil

Las mujeres portadoras del VIH pueden tener hijos con un riesgo casi nulo de transmisión del virus, siempre que reciban diagnóstico y tratamiento adecuado durante el embarazo. | Difusión

Las mujeres portadoras del VIH pueden tener hijos con un riesgo casi nulo de transmisión del virus, siempre que reciban diagnóstico y tratamiento adecuado durante el embarazo. | Difusión

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Las mujeres que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) pueden convertirse en madres y reducir casi a cero el riesgo de transmitir el virus a sus bebés si reciben un diagnóstico oportuno, inician el tratamiento antirretroviral y mantienen un adecuado control médico durante el embarazo.

Así lo explicó el doctor Marco Antonio Montiel González, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, quien destacó que los avances en el tratamiento del VIH han cambiado el pronóstico de la enfermedad y permiten que las personas diagnosticadas desarrollen sus actividades cotidianas y formen una familia.

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"Con un buen tratamiento y un adecuado control de la enfermedad, la posibilidad de transmitir el virus al bebé es prácticamente nula", enfatizó el especialista.

El infectólogo explicó que el tratamiento permite controlar la carga viral y mantener en mejores condiciones el sistema inmunológico de la persona. En el caso de las gestantes, el seguimiento médico resulta fundamental para reducir el riesgo de transmisión vertical, es decir, de la madre al bebé.

VIH es la infección de transmisión sexual con más atenciones en EsSalud

El VIH continúa siendo la infección de transmisión sexual (ITS) con mayor número de atenciones registradas en EsSalud. Entre 2022 y 2025 se contabilizaron 97.629 atenciones por enfermedad por VIH, mientras que entre enero y mayo de 2026 se reportaron otras 11.280 atenciones.

De acuerdo con información oficial de EsSalud, los varones concentran entre el 75% y el 78% de las atenciones por VIH registradas cada año.

En el caso de las ITS en general, la institución registró 151.199 atenciones a nivel nacional durante el periodo comprendido entre 2022 y mayo de 2026. El mayor número se reportó en 2025, con 39.725 atenciones, mientras que entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 16.757.

Atenciones por ITS en EsSalud

2022: 32.676 atenciones.

32.676 atenciones. 2023: 31.802 atenciones.

31.802 atenciones. 2024: 30.239 atenciones.

30.239 atenciones. 2025: 39.725 atenciones.

39.725 atenciones. 2026 (enero-mayo): 16.757 atenciones.

La mayor concentración de atenciones se registra en población adulta joven y adulta. Los grupos etarios con más casos corresponden a personas de 30 a 34 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años, 45 a 49 años y 25 a 29 años.

Además del VIH, entre los diagnósticos de ITS más frecuentes figuran las verrugas anogenitales, la sífilis, la infección por herpes simple y la hepatitis aguda tipo B.

Una persona puede vivir años sin saber que tiene VIH

El doctor Montiel advirtió que una de las principales dificultades para detectar el VIH es que una persona puede vivir durante años con el virus sin presentar síntomas.

Por ello, recomendó que quienes hayan tenido una situación de riesgo se realicen una prueba de detección. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran mantener relaciones sexuales sin protección o tener múltiples parejas sexuales.

"El hecho de que una persona aparentemente esté sana no garantiza que no pueda transmitir el virus. Por eso, las personas con factores de riesgo deben realizarse la prueba para acceder a un diagnóstico oportuno", señaló.

El especialista explicó que el diagnóstico temprano permite evaluar el estado del sistema inmunológico e iniciar cuanto antes el tratamiento con medicamentos antirretrovirales, que son altamente eficaces para controlar la infección.

Asimismo, recordó que las personas que mantienen el tratamiento de manera constante pueden estudiar, trabajar, practicar deporte y desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad.

“Cuando la carga viral está controlada y el sistema inmunológico se ha restablecido, la probabilidad de transmisión es muy baja. Lo más importante es mantener el tratamiento de manera constante”, enfatizó.

EsSalud informó que sus asegurados pueden acceder de manera gratuita al diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control del VIH, como parte de una atención integral.