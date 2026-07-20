HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico y podrían colapsar ante un gran terremoto

Más de 30.000 personas viven en inmuebles deteriorados, construidos principalmente con adobe, quincha, madera y carrizo. La Municipalidad del Rímac pide acceder a recursos especiales para intervenir las viviendas patrimoniales.

Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico o inhabitables, poniendo en riesgo a más de 30.000 personas. Este deterioro podría agravarse con un fuerte sismo.
Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico o inhabitables, poniendo en riesgo a más de 30.000 personas. Este deterioro podría agravarse con un fuerte sismo. | Exitosa
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de 4.700 casonas y quintas del Rímac se encuentran en estado crítico o han sido declaradas inhabitables, según información difundida por Exitosa. El deterioro de estas edificaciones representa un riesgo para más de 30.000 personas que continúan viviendo en ellas y podría agravarse ante un terremoto de gran intensidad.

El problema también alcanza al Centro Histórico de Lima, donde cientos de inmuebles presentan daños severos y riesgo de colapso. Sin embargo, la condición patrimonial de estas construcciones limita las posibilidades de intervención de las autoridades, que deben cumplir procedimientos especiales para modificar, reforzar o demoler los inmuebles.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Niña awajún de 7 años fue evacuada tras ser violentada en Amazonas: padrastro y presunto agresor está prófugo

lr.pe

Más de 20.000 casonas en el Rímac

En el Centro Histórico del Rímac existen alrededor de 20.000 casonas. De este universo, unas 4.700 se encuentran en condición crítica o han sido declaradas inhabitables.

Muchas de estas construcciones fueron levantadas con materiales tradicionales como adobe, quincha, madera y carrizo. Aunque forman parte de la arquitectura histórica del distrito, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el deterioro de sus estructuras han incrementado su vulnerabilidad.

Durante un recorrido por el jirón Chiclayo, se observaron casonas con balcones sostenidos por estructuras de madera y paredes con daños visibles. La preocupación no solo alcanza a las familias que viven en estos inmuebles, sino también a los peatones y conductores que transitan diariamente por estas calles.

"Es pura quincha. Son las columnas, son troncos. (...) Y con un sismo como el último que hubo, se viene abajo todo. Las paredes son tejidas con carrizo", manifestó uno de los vecinos consultados.

El riesgo es mayor debido a que muchas de estas viviendas continúan ocupadas pese a su deterioro. Para las familias que viven en ellas, abandonar sus casas no siempre es una opción, debido a la falta de alternativas habitacionales y a sus limitadas posibilidades económicas.

PUEDES VER: Niña de 7 años grave tras caída en juego inflable del Parque de las Aguas: lucha por su vida en UCI

lr.pe

Centro Histórico de Lima también enfrenta riesgo

La situación no se limita al Rímac. En el Centro Histórico de Lima se han identificado 1.678 inmuebles en estado ruinoso, mientras que otros 936 fueron declarados inhabitables.

Además, según la advertencia del Colegio de Arquitectos del Perú, 1.379 unidades estructurales presentan riesgo de colapso total ante un terremoto de gran intensidad. Cerca del 60% de estas edificaciones podría sufrir daños graves durante un movimiento sísmico de gran magnitud.

El problema adquiere una dimensión mayor debido al valor histórico de los inmuebles. El Centro Histórico de Lima fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1991, por lo que cualquier intervención debe cumplir normas específicas de conservación.

En la práctica, estas restricciones pueden retrasar obras de reforzamiento o recuperación en edificaciones que ya presentan daños estructurales. Mientras tanto, cientos de familias continúan expuestas y miles de personas transitan a diario por calles rodeadas de muros, techos y balcones deteriorados.

PUEDES VER: Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

lr.pe

Rímac pide recursos para recuperar sus casonas

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, señaló que la municipalidad no puede ordenar directamente la demolición de las casonas debido a su condición patrimonial.

"Soy crítico de este régimen. No podemos intervenir directamente aunque existan riesgos para la vida de las familias. Hemos pedido al Ejecutivo y al Congreso que se tomen medidas urgentes", declaró.

La comuna busca que el distrito sea incorporado a la Ley N.° 31980, norma que establece un régimen especial de financiamiento para la recuperación del Centro Histórico de Lima mediante la asignación de recursos provenientes del 3% del IGV recaudado en el distrito.

De acuerdo con el alcalde, el Cercado de Lima ya habría recibido alrededor de 120 millones de soles mediante este mecanismo. La municipalidad sostiene que la incorporación del Rímac permitiría contar con recursos para intervenir sus casonas y proteger a los vecinos.

"Lo que buscamos es que el Rímac también sea incorporado y cuente por primera vez con recursos propios para salvar sus casonas y proteger a sus vecinos", indicó De la Rosa.

Mientras el pedido continúa su trámite legislativo, la municipalidad coordina con ProLima la ejecución de apuntalamientos en algunos inmuebles. No obstante, la falta de presupuesto limita la cantidad de viviendas que pueden ser atendidas.

El alcalde advirtió que un terremoto de gran magnitud podría provocar una emergencia de grandes proporciones en el distrito debido a la cantidad de personas que viven en construcciones deterioradas. "No podemos esperar más derrumbes para actuar", sostuvo.

La situación expone una de las principales vulnerabilidades del Centro Histórico de Lima: miles de personas viven y transitan en zonas donde la conservación del patrimonio histórico convive con estructuras que requieren intervención urgente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cronwell Jara (1949-2026): autor de “Montacerdos” y formador de escritores peruanos

Cronwell Jara (1949-2026): autor de “Montacerdos” y formador de escritores peruanos

LEER MÁS
Caen tres policías por presunto secuestro extorsivo en el Rímac: habrían exigido dinero para liberar a hombre

Caen tres policías por presunto secuestro extorsivo en el Rímac: habrían exigido dinero para liberar a hombre

LEER MÁS
Padre se convierte en héroe al rescatar a su hijo en medio de voraz incendio en el Rímac: "Me guie por su voz"

Padre se convierte en héroe al rescatar a su hijo en medio de voraz incendio en el Rímac: "Me guie por su voz"

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Niña awajún de 7 años fue evacuada tras ser violentada en Amazonas: padrastro y presunto agresor está prófugo

Niña awajún de 7 años fue evacuada tras ser violentada en Amazonas: padrastro y presunto agresor está prófugo

LEER MÁS
Indecopi sanciona a UPN por atribuir a estudiante deuda de S/3.376 por ciclo que no cursó y reportarlo a Infocorp

Indecopi sanciona a UPN por atribuir a estudiante deuda de S/3.376 por ciclo que no cursó y reportarlo a Infocorp

LEER MÁS
Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

LEER MÁS
El próximo feriado no es el 28 de julio: esta es la fecha de descanso que se activa en Perú esta semana

El próximo feriado no es el 28 de julio: esta es la fecha de descanso que se activa en Perú esta semana

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025