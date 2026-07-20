Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico y podrían colapsar ante un gran terremoto

Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico o inhabitables, poniendo en riesgo a más de 30.000 personas. Este deterioro podría agravarse con un fuerte sismo. | Exitosa

Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico o inhabitables, poniendo en riesgo a más de 30.000 personas. Este deterioro podría agravarse con un fuerte sismo. | Exitosa

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Más de 4.700 casonas y quintas del Rímac se encuentran en estado crítico o han sido declaradas inhabitables, según información difundida por Exitosa. El deterioro de estas edificaciones representa un riesgo para más de 30.000 personas que continúan viviendo en ellas y podría agravarse ante un terremoto de gran intensidad.

El problema también alcanza al Centro Histórico de Lima, donde cientos de inmuebles presentan daños severos y riesgo de colapso. Sin embargo, la condición patrimonial de estas construcciones limita las posibilidades de intervención de las autoridades, que deben cumplir procedimientos especiales para modificar, reforzar o demoler los inmuebles.

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Más de 20.000 casonas en el Rímac

En el Centro Histórico del Rímac existen alrededor de 20.000 casonas. De este universo, unas 4.700 se encuentran en condición crítica o han sido declaradas inhabitables.

Muchas de estas construcciones fueron levantadas con materiales tradicionales como adobe, quincha, madera y carrizo. Aunque forman parte de la arquitectura histórica del distrito, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el deterioro de sus estructuras han incrementado su vulnerabilidad.

Durante un recorrido por el jirón Chiclayo, se observaron casonas con balcones sostenidos por estructuras de madera y paredes con daños visibles. La preocupación no solo alcanza a las familias que viven en estos inmuebles, sino también a los peatones y conductores que transitan diariamente por estas calles.

"Es pura quincha. Son las columnas, son troncos. (...) Y con un sismo como el último que hubo, se viene abajo todo. Las paredes son tejidas con carrizo", manifestó uno de los vecinos consultados.

El riesgo es mayor debido a que muchas de estas viviendas continúan ocupadas pese a su deterioro. Para las familias que viven en ellas, abandonar sus casas no siempre es una opción, debido a la falta de alternativas habitacionales y a sus limitadas posibilidades económicas.

Centro Histórico de Lima también enfrenta riesgo

La situación no se limita al Rímac. En el Centro Histórico de Lima se han identificado 1.678 inmuebles en estado ruinoso, mientras que otros 936 fueron declarados inhabitables.

Además, según la advertencia del Colegio de Arquitectos del Perú, 1.379 unidades estructurales presentan riesgo de colapso total ante un terremoto de gran intensidad. Cerca del 60% de estas edificaciones podría sufrir daños graves durante un movimiento sísmico de gran magnitud.

El problema adquiere una dimensión mayor debido al valor histórico de los inmuebles. El Centro Histórico de Lima fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1991, por lo que cualquier intervención debe cumplir normas específicas de conservación.

En la práctica, estas restricciones pueden retrasar obras de reforzamiento o recuperación en edificaciones que ya presentan daños estructurales. Mientras tanto, cientos de familias continúan expuestas y miles de personas transitan a diario por calles rodeadas de muros, techos y balcones deteriorados.

Rímac pide recursos para recuperar sus casonas

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, señaló que la municipalidad no puede ordenar directamente la demolición de las casonas debido a su condición patrimonial.

"Soy crítico de este régimen. No podemos intervenir directamente aunque existan riesgos para la vida de las familias. Hemos pedido al Ejecutivo y al Congreso que se tomen medidas urgentes", declaró.

La comuna busca que el distrito sea incorporado a la Ley N.° 31980, norma que establece un régimen especial de financiamiento para la recuperación del Centro Histórico de Lima mediante la asignación de recursos provenientes del 3% del IGV recaudado en el distrito.

De acuerdo con el alcalde, el Cercado de Lima ya habría recibido alrededor de 120 millones de soles mediante este mecanismo. La municipalidad sostiene que la incorporación del Rímac permitiría contar con recursos para intervenir sus casonas y proteger a los vecinos.

"Lo que buscamos es que el Rímac también sea incorporado y cuente por primera vez con recursos propios para salvar sus casonas y proteger a sus vecinos", indicó De la Rosa.

Mientras el pedido continúa su trámite legislativo, la municipalidad coordina con ProLima la ejecución de apuntalamientos en algunos inmuebles. No obstante, la falta de presupuesto limita la cantidad de viviendas que pueden ser atendidas.

El alcalde advirtió que un terremoto de gran magnitud podría provocar una emergencia de grandes proporciones en el distrito debido a la cantidad de personas que viven en construcciones deterioradas. "No podemos esperar más derrumbes para actuar", sostuvo.

La situación expone una de las principales vulnerabilidades del Centro Histórico de Lima: miles de personas viven y transitan en zonas donde la conservación del patrimonio histórico convive con estructuras que requieren intervención urgente.