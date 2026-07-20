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Indígenas navegaron dos días para exigir ante el TC la titulación integral de su territorio: lo habitan desde hace 1.500 años en Loreto

Dirigentes del pueblo Secoya llegaron hasta Iquitos tras navegar por río para solicitar que se otorguen los títulos de propiedad que garanticen su supervivencia física y cultural.

Indígenas del pueblo Secoya navegaron por dos días para llegar al TC en Iquitos.
Indígenas del pueblo Secoya navegaron por dos días para llegar al TC en Iquitos. | Foto: Nicolás Kingman / Amazon Frontlines
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Una delegación de 20 líderes y lideresas del pueblo indígena Secoya se presentó ante los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en la ciudad de Iquitos para solicitar la titulación integral del territorio que habitan desde hace 1.500 años en la región Loreto. Para llegar hasta la audiencia, el grupo tuvo que navegar al menos por dos días desde sus comunidades nativas Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor-Wajoya, ubicadas en diversos ríos de la región del Napo y Putumayo.

Durante la sesión, los dirigentes pidieron que se autorice la entrega de títulos de propiedad sobre la totalidad del territorio de más de 165.000 hectáreas que habitan ancestralmente en la Amazonía peruana, y que se elimine la figura de 'cesión en uso' impuesta sobre este espacio, la cual restringiría su propiedad hasta en un 80% del terreno. Para los indígenas, este mecanismo representa una forma de despojo que amenaza su seguridad jurídica y pervivencia cultural, y contra la cual vienen luchando desde 2021.

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Piden la eliminación de la 'cesión en uso' y el reconocimiento con títulos del territorio ancestral habitado por el pueblo Secoya

La figura de cesión en uso se encuentra en la Ley Forestal desde 2015 y consiste en entregar en calidad de préstamo estatal, temporal y revocable aquellas tierras que sean catalogadas como de aptitud forestal. Para el pueblo Secoya, esto supone la negación como propietarios hasta del 80% de su territorio ancestral. "La categoría de ‘cesión en uso’ es algo así como ‘prestadito’ y eso no se ajusta a la relación que (los Secoya) tienen con su territorio (…) un vínculo espiritual e histórico-cultural", explicó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que ejerce la defensa técnica de los indígenas en el caso.

Edinson Cabrera Sandoval, presidente de la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE), alertó el grave impacto que tendría para los pueblos originarios el mantener este mecanismo vigente. "La ‘cesión en uso’ no le garantiza a nuestro pueblo, a nuestra generación, tampoco a mis hijos y a mis nietos, que puedan vivir en el territorio porque de aquí a cincuenta años lo puede concesionar el Estado y lo mismo le puede pasar a otras comunidades. No somos muchos a nivel nacional, si no tenemos la garantía de cómo vivir, entonces perderemos nuestra cultura", afirmó.

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El pueblo Secoya impulsa su demanda de amparo por el reconocimiento integral de su territorio desde 2021. Esta acción fue reconocida por una sentencia de primera instancia; sin embargo, en la Corte Regional de Loreto dicho reconocimiento fue negado, pese a que reglamentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de sus territorios históricos. De esa manera, el caso llegó al TC.

La decisión que el máximo tribunal adopte en este caso podría sentar un precedente histórico en el avance de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Perú. El abogado Ruiz Molleda estima que hay 2.500 comunidades nativas en el Perú que no tienen título de propiedad. "Lo que queremos con esta demanda es cuestionar la forma en cómo se titulan territorios de pueblos indígenas en nuestro país", apuntó.

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