Gobierno de Balcázar: Mincetur gastó más de S/4 mil en monederos y Minam más de S/7 en kits antiestrés

Gobierno de Balcázar: Mincetur gastó más de S/4 mil en monederos y Minam más de S/7 en kits antiestrés

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Durante la gestión de José María Balcázar, el Ministerio del Ambiente (Minam) gastó S/7.710 en productos antiestrés, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), S/4.960 en monederos y juegos de manicure, de acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder.

En el caso del Minam, la entidad desembolsó S/3600 el 6 de mayo de 2026 y S/4110 el 16 de junio de 2026 para adquirir kits antiestrés y de relajación compuestos por almohadillas de semillas aromáticas destinadas al personal.

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Los conceptos fueron: “Adquisición y suministro de kits para el manejo de estrés como medida de prevención de riesgos psico” y “Adquisición de implementos para el control del estrés y la ansiedad como prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento del clima laboral, en el marco del plan de bienestar social, cultura y clima organizacional del Minam 2026”.