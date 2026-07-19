Más allá del Mundial: el modelo noruego que promueve la sostenibilidad, la igualdad y el aprovechamiento de los recursos

Mientras se destaca como una de las economías más verdes, Noruega combina un modelo de economía social de mercado con un fuerte Estado de bienestar. Foto: Composición LR.

Mientras se destaca como una de las economías más verdes, Noruega combina un modelo de economía social de mercado con un fuerte Estado de bienestar. Foto: Composición LR.

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El 11 de julio pasado, la selección noruega le dijo adiós a la cita futbolística más importante del deporte rey: el Mundial. Junto con esta eliminación, culminó una tendencia representada por Erling Haaland e impulsada por las arengas nórdicas implementadas por el equipo durante y después de cada encuentro. Sin embargo, la grandeza de esta nación no se limita a esta histórica presentación deportiva.

Noruega es considerada una de las democracias más sólidas del planeta, según el Democracy Index by Country 2026, y figura de manera recurrente entre los países con mayor desarrollo humano y calidad de vida. Su modelo combina una economía de mercado con un amplio Estado de bienestar, instituciones fuertes y una administración responsable de los recursos naturales.

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Con una población de alrededor de 5,6 millones de habitantes, la nación construyó un sistema que busca equilibrar el crecimiento económico con la protección social.

A diferencia de lo que suele creerse, el país no responde a un modelo socialista, sino a una economía social de mercado, en la que la iniciativa privada convive con una importante presencia del Estado en sectores estratégicos y en la prestación de servicios públicos.

Además, es considerado uno de los países más verdes del mundo, con 98% de su electricidad proveniente de fuentes renovables, aunque mantiene el aumento de su producción de gas y petróleo, combustibles fósiles que exporta de forma masiva y que constituyen la principal fuente de ingresos, según datos de la BBC.

Una democracia parlamentaria consolidada

Noruega es una monarquía constitucional parlamentaria. El rey Harald V es el jefe de Estado y desempeña funciones representativas, mientras que el poder ejecutivo recae en el primer ministro y el Consejo de Estado, responsables de dirigir el Gobierno.

En septiembre de 2025, el Partido Laborista noruego, liderado por Jonas Gahr Støre, logró un segundo mandato en las elecciones generales, al superar a un partido populista de derecha. Con una participación del 78,9%, el movimiento de izquierda obtuvo 28,2% de los votos y 53 escaños, una mejora con respecto a su resultado en las elecciones del 2021.

La victoria del laborismo ocurre en medio del avance de partidos de derecha y ultraderecha en otros países de Europa, además de la preocupación interna por temas como el aumento del costo de vida, la industria petrolera y la reforma tributaria.

Cabe indicar que el Parlamento, conocido como Storting, está conformado por representantes elegidos mediante sufragio universal cada cuatro años. El sistema político es multipartidista, por lo que la formación de gobiernos de coalición es frecuente.

La Constitución establece una clara separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, los municipios y condados cuentan con amplias competencias para administrar servicios como educación, salud y planificación territorial, lo que fortalece la descentralización del Estado.

Noruega mantiene, además, altos estándares de transparencia pública. De acuerdo con Transparencia Internacional, el país se ubica de forma constante entre las naciones con menor percepción de corrupción en el mundo.

El petróleo como pieza clave dentro de la economía

El sistema económico noruego se basa en el libre mercado. Las empresas privadas generan la mayor parte del empleo y la inversión, mientras que el Estado establece reglas para garantizar la competencia y corregir fallas del mercado.

La intervención estatal se concentra principalmente en sectores considerados estratégicos, como la energía. El Gobierno mantiene participación en compañías vinculadas a la explotación de petróleo y gas, recursos que representan una parte importante de las exportaciones nacionales y de los ingresos públicos.

Para evitar que la economía dependa exclusivamente de los hidrocarburos, Noruega creó en 1990 el Government Pension Fund Global, administrado por Norges Bank Investment Management.

El Estado mantiene una participación importante dentro del conglomerado Equinor, principal operador en la plataforma continental noruega, y destina la mayor parte de sus beneficios al fondo soberano, que a finales de 2025 presentó activos por un valor estimado de US$1,9 billones, equivalente a un ahorro de US$350.000 por cada ciudadano.

Actualmente, el manejo de la producción de petróleo ha hecho que el país se alce como uno de los más beneficiados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto no es un episodio inusual, pues una situación similar se produjo al inicio de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania.

Datos recogidos por la BBC indican que las exportaciones del sector suponen más del 60% del total de los bienes vendidos al exterior y representan más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En la misma línea, Thina Saltvedt, analista de la corporación financiera Nordea, aseguró para el mismo medio que Europa consume 'alrededor de un 30% del gas y un 15% del petróleo' y que hacia ese continente se envía el '90% de nuestras exportaciones'.

Paralelamente, el país ha impulsado el desarrollo de otros sectores, como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo, la energía hidroeléctrica, la industria tecnológica y los servicios avanzados.

Impuestos para financiar el Estado de bienestar

El modelo noruego se sostiene mediante una elevada recaudación tributaria. Los impuestos financian un amplio sistema de servicios públicos.

La educación es gratuita en la enseñanza obligatoria y secundaria, mientras que las universidades públicas continúan ofreciendo formación sin costo de matrícula para muchos estudiantes, aunque desde el 2023 algunos estudiantes internacionales provenientes de países fuera del Espacio Económico Europeo deben pagar matrícula, conforme a la legislación aprobada por el Parlamento.

El sistema sanitario ofrece cobertura universal y combina financiamiento público con copagos en determinados servicios. Asimismo, el Estado garantiza pensiones, seguros de desempleo y diversas prestaciones destinadas a proteger a la población frente a la vulnerabilidad.

El sistema tributario noruego se basa en impuestos directos e indirectos. El principal es el impuesto sobre la renta, que grava los ingresos de personas y empresas mediante un sistema progresivo: quienes tienen mayores ingresos pagan una proporción mayor. Además, las personas cuyo patrimonio neto supera un umbral establecido por la ley deben pagar un impuesto sobre el patrimonio, calculado sobre el valor de sus activos menos sus deudas.

También se aplica un impuesto al valor agregado (IVA) sobre la compra de bienes y servicios. La tasa general es del 25%, aunque algunos productos y servicios, como los alimentos y el transporte de pasajeros, cuentan con tasas reducidas. A esto se suman impuestos especiales sobre combustibles, bebidas alcohólicas, tabaco y actividades contaminantes.

No obstante, este manejo terminó por generar una consecuencia: la fuga de millonarios del país, la mayoría con destino a Suiza. Según los datos del think tank Civita, en 2022 quedaban 261 residentes con activos de más de 10 millones de coronas (855.000 euros) y en 2023 eran ya solo 254, un descenso que se aceleró desde la última subida.

Igualdad de oportunidades como política de Estado

Uno de los principios del modelo noruego es promover la igualdad de oportunidades. La legislación prohíbe la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, origen étnico o religión.

El país desarrolló políticas destinadas a incrementar la participación de las mujeres en la vida política y económica. Entre ellas destacan las licencias parentales compartidas, medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar y normas destinadas a reducir las brechas de género.

De hecho, con una alta representación femenina en posiciones ministeriales y profesionales, Noruega se encuentra en el tercer puesto del Global Gender Gap Report y ocupa la séptima posición en el Women Peace and Security Index.

En el ámbito deportivo, las competiciones masculinas y femeninas continúan regulándose conforme a normas establecidas por las federaciones nacionales e internacionales. Un ejemplo claro es la presencia de Lise Klaveness, quien en su presentación como la primera presidenta de la federación noruega acusó a la FIFA de haber adjudicado la Copa del Mundo a Qatar 'de una manera inaceptable'.

Sin embargo, la abogada y exfutbolista no limitó sus declaraciones públicas a temas vinculados con el deporte o con los premios y vuelos del presidente Gianni Infantino. En su momento, pidió que Israel sea suspendido del fútbol internacional en el contexto de la guerra en Gaza. "Personalmente, creo que, dado que Rusia está fuera, Israel también debería estarlo", declaró en aquel momento.