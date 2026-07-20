Congreso gastó más de  S/900 millones en planillas, el doble que hace cinco años

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El gasto en planillas del Congreso llegó a S/ 906 millones en el 2025. La cifra duplica los S/ 402 millones que el Parlamento destinó a este rubro en el 2021. Según el reportaje de Punto Final, el desembolso corresponde a la contratación y pago de personal activo del Legislativo.

El incremento tiene un origen concreto. Durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso, se firmó un convenio colectivo con el sindicato de trabajadores del Parlamento. Ese acuerdo elevó los beneficios económicos que ya recibía el personal. Punto Final tuvo acceso a boletas de pago entregadas por los propios trabajadores, que confirmaron los montos.

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Cada congresista puede contratar hasta siete empleados de confianza. Los sueldos de trabajadores del Congreso parten de montos fijos: S/ 10 924 para el asesor 1, S/ 8 957 para el asesor 2, S/ 6 092 para dos técnicos y S/ 2 988 para un asistente, un auxiliar y un coordinador. Solo los dos primeros cargos exigen título profesional o de posgrado. Los demás puestos solo piden estudios universitarios incompletos.

Esos sueldos no son el monto final que reciben los trabajadores. Existen bonos del Congreso que se suman cada mes. Al cierre de cada una de las dos legislaturas, el personal recibe un bono equivalente a 3 UIT, es decir S/ 16 500 por legislatura. El Legislativo fraccionó ese pago entre los doce meses del año. Así, cada trabajador recibe S/ 2 800 mensuales adicionales, un mecanismo que evita que el bono aparezca como un pago único y llamativo.